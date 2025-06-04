POLÍTICA
Moncloa accepta l’agenda del PP i salva la Conferència de Presidents
Davant de les amenaces populars de plantar la trobada de Barcelona. S’hi inclouen assumptes com el finançament autonòmic o el control migratori
La portaveu del Govern central, Pilar Alegría, va anunciar ahir que l’Executiu ha admès totes les propostes del Partit Popular per a la Conferència de Presidents que tindrà lloc divendres a Barcelona. D’aquesta manera, el Govern estatal calma les aigües arran de les amenaces de plantar-la del PP, que va confirmar la seua assistència a la trobada, a la qual acudiran el president del Govern, Pedro Sánchez, i el rei Felip VI.
Els dubtes sobre la presència dels presidents de les comunitats governades pel PP es van incrementar quan aquests van enviar una carta al ministeri de Política Territorial, l’òrgan encarregat de tancar l’escaleta d’assumptes a tractar, sol·licitant la inclusió de diversos punts.
El líder el PP, Alberto Núñez Feijóo, va deixar la decisió d’assistir-hi a les mans dels barons i va advertir el Govern central que “incomplir la llei serà la seua responsabilitat i no la dels presidents”. Feijóo va recordar que el reglament d’aquest tipus de trobades assenyala que “si 10 presidents volen incloure una sèrie d’assumptes en l’ordre del dia, és obligatori incloure’ls”. Els populars tenen 13 presidents autonòmics de 19, comptant Ceuta i Melilla.
Pilar Alegría va assegurar que s’inclouran tots els temes “fins a l’última coma en la seua absoluta literalitat”, però va acusar el PP de voler “entorpir el diàleg” en una reunió que es preveu extensa. Els populars exigeixen tractar vuit punts: la reforma del finançament autonòmic; la lluita contra l’okupació; un pla energètic per evitar apagades; control de fronteres i política migratòria; inversions per evitar el caos ferroviari; el dèficit de professionals sanitaris; el finançament del primer cicle d’educació infantil i la retirada dels projectes de llei de reforma del Poder Judicial i de la Fiscalia. El Govern central va assegurar que la majoria dels punts ja van ser acceptats la setmana passada, però el PP va votar en contra de l’ordre del dia.
El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, va anunciar que el Govern estatal ja ha remès a les comunitats autònomes l’ordre del dia per a la Conferència de Presidents. Torres va reivindicar l’“esforç” de l’Executiu per salvar la cimera, però va advertir que serà difícil abordar tots els punts sol·licitats pel PP per qüestió de temps.
En clau catalana, el PSC no va tancar la porta a parlar del finançament singular, però va manifestar que “no és una prioritat” al juny a l’estar negociant un pacte amb el Govern central.