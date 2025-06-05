POLÍTICA
Sánchez planteja a les autonomies triplicar la inversió en habitatge
El pressupost arribaria fins als 7.000 milions d’euros i el Govern central assumiria el 60%. El PP vol més despesa en sanitat i carrega contra la corrupció del PSOE
El president del Govern central, Pedro Sánchez, va plantejar ahir als presidents autonòmics triplicar la inversió en habitatge davant de la celebració de la Conferència de Presidents de demà a Barcelona. Després de les pressions del PP per incorporar diversos punts en l’ordre del dia, Sánchez va enviar una carta als líders de les autonomies per demanar-los un Acord Estatal d’Habitatge 2026-2030, que comptaria amb 7.000 milions d’inversió, tres vegades més que en l’últim pla, en el qual es van invertir “2.300 milions en construcció d’habitatge públic, rehabilitar edificis i facilitar l’accés al lloguer” segons el líder socialista.
La proposta de Sánchez és que el Govern central assumeixi el 60% del nou pressupost, mentre que les autonomies aportarien el 40% restant. Aquest pla té l’objectiu d’“acabar amb el monopoli de la informació dels portals privats”, per la qual cosa el Govern central proposa crear una base de dades pública que permeti tant a l’administració com a la ciutadania conèixer els preus reals de compravenda o lloguer a la seua ciutat. A més, vol garantir que els habitatges mantinguin indefinidament la protecció social, sense passar al mercat lliure.
Sánchez va animar els presidents autonòmics a estudiar les seues propostes per debatre-les “de forma serena i constructiva aquest divendres”, amb l’objectiu d’arribar a un acord abans de l’estiu. El PP va carregar en un comunicat contra el president per recórrer a un altre anunci sobre habitatge quan “més assetjat està per la corrupció”, referint-se al cas de Leire Díez, i considera que no té “credibilitat per liderar cap pacte nacional”. El Govern andalús va demanar a Sánchez canviar la Llei d’Habitatge, que “està agreujant i dificulta l’accés” a la vivenda, en lloc d’oferir “moltes condicions i poques solucions” a les comunitats.
Un altre dels retrets de l’oposició va ser “l’oblit” de la sanitat per part del Govern estatal. Les comunitats del PP van portar ahir al Senat la seua exigència d’incrementar les plantilles de metges, sobretot per a atenció primària i les zones rurals, i van assegurar que Sánchez està més pendent de la seua “agenda judicial” que de la social.
Illa defensarà el finançament singular
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va afirmar que defensarà el finançament singular en la Conferència de Presidents i “on convingui”. El president de Junts en el Parlament, Albert Batet, va assegurar que “sense incomodar Pedro Sánchez mai podrà defensar Catalunya”, cosa a què Illa va respondre que “col·laborar” és la millor manera de “defensar els interessos de Catalunya” i va reiterar que està “convençut” del que fa.