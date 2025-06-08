SUCCESSOS
Mor un home amb mobilitat reduïda en un incendi en una casa a Flix
Un home de 72 anys amb mobilitat reduïda va morir ahir al matí en l’incendi d’un habitatge a Flix (Ribera d’Ebre), segons van informar els Bombers de la Generalitat. L’avís del foc es va rebre a les 09.27 hores en una casa adossada situada al passatge del Roser.
Sis dotacions dels Bombers es van desplaçar al lloc i, a l’arribar, van comprovar que una persona havia pogut sortir de l’immoble i que alertava que quedava una altra amb mobilitat reduïda a l’interior. Una vegada els Bombers van accedir a la casa, van extingir l’incendi –que va calcinar un matalàs– i van localitzar el cos sense vida de l’home.
D’altra banda, un incendi declarat divendres a la nit en una residència de Saragossa va causar la mort per inhalació de fum d’un ancià de 93 anys i 22 ferits ingressats en diferents hospitals. L’incendi es va declarar a l’habitació de l’ancià, a la planta baixa de la residència per causes que s’estan investigant, malgrat que s’ha apuntat com a principal hipòtesi el sobreescalfament d’un carregador elèctric de la bateria d’una cadira de rodes com a causa desencadenant del fum.
Des de la residència, es va assegurar que el protocol de seguretat es va activar immediatament, la qual cosa va permetre evacuar el centre amb molta rapidesa.