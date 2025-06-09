EUA
Trump envia soldats a Los Angeles per sufocar protestes per batudes
Hi arriba un primer contingent dels 2.000 efectius de la Guàrdia Nacional pels aldarulls per la seua política d’immigració. En culpa l’“esquerra radical”
Tropes de la Guàrdia Nacional dels Estats Units van començar a arribar a Los Angeles entre la matinada i ahir al matí com a part dels 2.000 efectius que el president nord-americà, Donald Trump, va ordenar desplegar a la ciutat per apaivagar les protestes contres batudes massives de migració. El mandatariva culpar ahir l’“esquerra radical” d’estar al darrere dels disturbis, que ahir van entrar en el tercer dia consecutiu.
“Aquestes protestes de l’esquerra radical, per instigadors i sovint busca-raons pagats, no serà tolerades. A més, a partir d’ara, no es permetrà l’ús de màscares en les protestes. Què té a ocultar aquesta gent i per què? Una vegada més, gràcies a la Guàrdia Nacional pel treball ben fet!”, va afirmar Trump.
A més, va aprofitar per criticar l’“incompetent” governador demòcrata Gavin Newsom, al qual va reanomenar en to denigrant “Novaescòria” (Newscum, jugant amb la sonoritat del seu cognom) i contra l’alcaldessa Karen Bass. “N’hi ha prou amb veure com van gestionar els incendis”, va dir Trump.
Per la seua part, Bass va expressar els seus dubtes sobre el desplegament dels 2.000 efectius de la Guàrdia Nacional. “No crec que sigui necessari perquè confio que el Departament de Policia de i altres forces de l’ordre a Los Angeles puguin gestionar les coses”, va expressar l’alcaldessa a la cadena ABC.
S’han arrestat unes 2.000 persones estrangeres al dia durant l’última setmana, en el que suposa un reforç de les mesures antiimmigració de l’administració de Donald Trump.
Les possibles conseqüències de la ruptura amb Musk
L’abrupta ruptura entre Trump i l’actualment home més ric del món, Elon Musk, propicia un escenari on ambdós tenen a perdre: nous dubtes sobre el recorregut del seu megaprojecte fiscal per al primer i gran impacte econòmic en l’imperi tecnològic del segon.
Els contractes federals compromesos amb l’entramat empresarial de Musk són clau a l’hora d’analitzar qui perd en aquest desacord. I és que, segons The New York Times, les companyies de Musk es beneficiaran d’almenys 3.000 milions de dòlars a través de gairebé cent contractes amb 17 agències diferents, incloent la NASA i el Departament de Defensa, que depenen de SpaceX per al llançament de satèl·lits i altres serveis. D’altra banda, Tesla, que després de la disputa dialèctica va perdre 152.400 milions de dòlars de valor i va cedir aquesta setmana un 14% en borsa, deixarà d’ingressar 1.200 milions de dòlars anuals, segons JP Morgan, si finalment s’aprova el projecte de llei fiscal de Trump.Però també pot portar conseqüències per al mandatari i, a curt termini, per al seu megaprojecte de llei. La mesura podria revifar el sentiment de rebuig d’alguns republicans que coincideixen amb l’empresari sobre l’impacte en el deute i deixar el projecte a l’estacada.