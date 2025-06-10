EUA
Califòrnia demanda Trump per enviar-hi tropes de manera “il·legal”
El president assegura que Los Angeles hauria estat “totalment aniquilada” i demana detenir el governador. Almenys cent arrestats en els disturbis des de divendres
Les autoritats de l’estat de Califòrnia presentaran una demanda contra el president dels Estats Units, Donald Trump, per desplegar de manera “il·legal” la Guàrdia Nacional, sota l’argument de contenir les protestes de Los Angeles contra les batudes migratòries.
El fiscal general de Califòrnia, Rob Bonta, juntament amb el governador de Califòrnia, Gavin Newsom, “estan demandant Donald Trump i sol·liciten al tribunal que anul·li l’acció il·legal del president de federalitzar la Guàrdia Nacional de Califòrnia”, va informar Bonta en una declaració pública.
El desplegament de la Guàrdia Nacional, que ja va ser utilitzada pel mateix Trump durant les manifestacions per la mort de l’afroamericà George Floyd el 2020 en mans de la Policia, respon a casos excepcionals i no pot ser utilitzada per tirar endavant les tasques generalment encomanades a les forces de seguretat, tal com estableix la legislació del país nord-americà.
Trump va defensar la seua decisió d’ordenar el desplegament de la Guàrdia Nacional a Califòrnia davant de les protestes contra les batudes antiimmigrants i va advertir que, en cas de no haver-ho fet, la ciutat de Los Angeles hauria estat “totalment aniquilada”.
“Vam prendre la formidable decisió d’enviar la Guàrdia Nacional per fer front als disturbis violents instigats a Califòrnia. Si no ho haguéssim fet, Los Angeles hauria estat totalment aniquilada”, va publicar en un missatge a la seua xarxa social, Truth Social.
Així mateix, va afirmar que, si ell fos Tom Homan, el “tsar de la frontera” del seu Govern, arrestaria el governador de Califòrnia, Gavin Newsom, per la seua gestió de les protestes.“Si jo fos el Tom, ho faria (...). A Gavin li agrada la publicitat”, va dir Trump quan li va preguntar la premsa sobre un eventual arrest del governador demòcrata.
Trump va arremetre a més contra els causants dels disturbis, a qui va qualificar d’“agitadors professionals i insurrectes”, i va opinar que “haurien de ser a la presó”.
Les manifestacions contra les batudes migratòries a Los Angeles han provocat desenes d’incendis i almenys 100 detinguts des de divendres passat.