El Govern pacta amb Aena invertir uns 3.200 milions per ampliar 500 metres la tercera pista del Prat
L'acord preveu renaturalitzar unes 250 hectàrees de terreny agrícola i que les obres estiguin enllestides el 2033
El Govern, el ministeri de Transports i Aena han pactat l'ampliació de l'aeroport del Prat amb una inversió de 3.200 milions d'euros per allargar la tercera pista, construir la terminal satèl·lit i remodelar la T1 i la T2. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat en una compareixença que la proposta està basada "en el màxim rigor tècnic i operatiu i la màxima ambició" per assolir un aeroport intercontinental amb el "màxim respecte per a la sostenibilitat" i tenir-lo llest de cara al 2033. El pacte preveu renaturalitzar unes 250 hectàrees de terreny agrícola -"multiplicant per 10" la superfície del delta afectada per l'ampliació-, crear una "anella verda" i un fons ambiental.
Segons Illa, el projecte és "el més equilibrat entre els possibles". "Comptem amb una proposta sòlida, consensuada i definitiva per fer realitat la millora i modernització de l'aeroport del Prat perquè esdevingui un gran hub de connexions intercontinentals", ha afirmat.
El president de la Generalitat ha agraït la tasca de la comissió tècnica que s'ha encarregat de la proposta i ha afirmat que serà "referència internacional" a l'hora d'integrar grans infraestructures en el seu entorn mediambiental.
De fet, Illa ha dit que la proposta d'ampliació està "alineada amb Europa" i "compleix escrupolosament" els criteris per preservar i millorar el delta del Llobregat.
"No podem perdre més temps, cal passar a l'acció", ha dit el president Illa, que ha remarcat que durant anys Catalunya havia tingut aturats projectes estratègics per una "certa indecisió".
El president de la Generalitat ha destacat que cal que Catalunya pugui viatjar directament "a tot el món sense passar per Madrid, Londres o Frankfurt", i ha vinculat també un aeroport d'aquesta envergadura amb un "turisme de qualitat".
Per Illa, l'ampliació de l'aeroport del Prat també és una "aposta estratègica" per Europa, en un moment en què cal posicionar-se des del sud i la Mediterrània i competir amb altres 'hubs' com els del Pròxim Orient.
Projecte i terminis
El president Illa ha destacat que l'acord per l'ampliació del Prat preveu "la remodelació integral i completa de l'aeroport" amb una inversió aproximada d'uns 3.200 milions d'euros.
El pacte contempla l'ampliació de la tercera pista -o pista del mar- en 500 metres, la longitud "mínima", segons Illa, per poder acollir els vols intercontinentals.
Així mateix, i a banda de l'allargament, hi haurà la "remodelació de la T1" i la "remodelació i millora de la T2" i es faran millores a la pista del mar i la sortida ràpida de la pista creuada.
També es concreta la nova terminal satèl·lit, que implicarà també la construcció d'un tren subterrani per connectar amb la T1 i millorar l'experiència dels viatgers.
Illa ha explicat que la redacció del nou pla director de l'aeroport i el procediment de validació ambiental estratègica començarà de seguida i, un cop superada aquesta fase, es farà la redacció tècnica arquitectònica i la declaració d'impacte ambiental.
La previsió, ha dit Illa, és aprovar el Pla Director el 2028, per començar l'execució el 2030 i "tenir-ho tot enllestit el 2033".
En l'àmbit mediambiental, Illa ha promès "actuacions ambientals per millorar substancialment el delta del Llobregat", guanyant 250 hectàrees d'espais renaturalitzats, per "multiplicar per 10" la superfície de la Ricarda afectada per l'ampliació.
Així mateix, es crearà una "anella verda" al voltant de l'aeroport, i es crearà un fons ambiental. "Volem que l'aeroport i Aena reforcin la preservació i gestió de les àrees mediambientals", ha apuntat Illa.
Un projecte encallat de fa temps
Després d'anys de debat i de deixar passar el projecte en el Document de Regulació Aeroportuària 2022-2026 per la manca d'acord el setembre del 2021 entre el govern espanyol -aleshores representat per la ministra Raquel Sánchez- i la Generalitat -presidida per Pere Aragonès-.
El govern d'Aragonès va mostrar sempre les seves reserves per les implicacions mediambientals però el seu vicepresident, Jordi Puigneró, de Junts, cessat el setembre del 2022, n'era ferm partidari. El projecte preveia una inversió de 1.700 milions d'euros per allargar 500 metres la pista curta -la més propera la mar i destinada als enlairaments- i la construcció d'una terminal satèl·lit.
Rebuig dels comuns
La presentació de l'informe de la comissió tècnica arriba només dies després que el Govern pactés amb els comuns, socis prioritaris en aquesta legislatura i que sempre han expressat el seu rebuig a l'ampliació, el tercer i últim suplement del crèdit per import de 469 milions d'euros.
Davant la imminència de l'arribada del dictamen dels experts, el portaveu dels comuns al Parlament, David Cid, ja advertia aquest cap de setmana en una entrevista a l'ACN que la formació prepararia una "estratègia de confrontació" per aturar l'ampliació de l'aeroport i deixava clar que veia "pràcticament impossible" que la CE avalés la proposta pel seu impacte ambiental. Cid refermava que els comuns lliurarien una "batalla a tots els camps" i al·legava que l'ampliació del Prat representaria l'arribada de 20 milions més de turistes causant un impacte en el preu de l'habitatge i del medi ambient.
El mes de març passat, el Comitè Assessor d'Infraestructures de l'Ajuntament de Barcelona ja va elaborar el seu dictamen i va assenyalar que era "urgent i necessària" però sense entrar a valorar quina era l'opció més adient per ampliar la infraestructura i la seva capacitat. Així mateix, el comitè, format per 25 experts de diferents disciplines, apostava per incrementar el nombre d'operacions per hora fins a les 90, davant les 78 actuals.
Així mateix, el document incidia en el model de governança i reclamava que l'Ajuntament de Barcelona pugui prendre'n part.