SUCCESSOS
Un jove causa deu morts en una escola a Àustria i després se suïcida
Més d’una desena de persones es troben hospitalitzades, una de les quals en estat crític. Una estudiant de 14 anys mata una vigilant escolar a Nantes
Àustria es troba commocionada després que un jove de 21 anys irrompés armat ahir al seu antic centre de Secundària a Graz, al sud del país, assassinés deu persones i es tragués després la vida. L’atac va començar al voltant de les 10.00 hora local, quan la Policia va rebre trucades alertant sobre trets i crits a l’interior del centre, ubicat en un barri de classe mitjana a poca distància del centre històric de Graz. En qüestió de minuts, més de 300 agents, incloses unitats especials Cobra, es van desplegar al lloc i tan sols 17 minuts després els policies van aconseguir assegurar l’edifici, la qual cosa va permetre l’entrada dels equips mèdics. Malgrat el ràpid desplegament, la policia no va poder evitar que el tirador matés deu persones i més d’una desena es troben hospitalitzades per ferides de bala, entre elles una en estat crític i algunes de molt greus. Set de les víctimes mortals són femenines i tres són masculines, van assenyalar les autoritats sense precisar quants alumnes i quants professors van ser assassinats.
La incredulitat davant del pitjor tiroteig indiscriminat en la història del país és la reacció principal entre els veïns d’una ciutat coneguda per la seua vida universitària i cultural. “Això és una bogeria, mai no hauria imaginat que una cosa així pogués passar en aquesta ciutat”, va afirmar Benjamin, un estudiant de 18 anys amb amics a l’institut atacat. “Un d’ells em va explicar que va insultar l’atacant mentre disparava. Per sort no li va passar res”, va relatar. “És una escola normal, de classe mitjana”, va agregar.
El suposat autor de la massacre era un exalumne del centre que no va arribar a acabar els estudis, i va perpetrar l’atac en solitari amb dos armes, una de llarga i una altra de curta, segons fonts oficials. L’atacant, un ciutadà austríac, no tenia antecedents ni era al radar de les autoritats. Mitjans del país assenyalen que l’atacant hauria patit episodis greus d’assetjament escolar en el passat.
D’altra banda, una vigilant escolar va morir ahir després de ser apunyalada per una estudiant de 14 anys durant un control de motxilles a l’entrada d’un centre de secundària a Nogent, al nord-est de França.