EUA
Trump medita aplicar la llei d’insurrecció
El president nord-americà ordena el desplegament de 2.000 militars més a Califòrnia a causa de les protestes contra les batudes i les deportacions de migrants
El president dels Estats Units, Donald Trump, va manifestar ahir que està estudiant aplicar la llei d’insurrecció davant les protestes a Los Angeles. En unes declaracions des del Despatx Oval, Trump va assegurar que en cas d’insurrecció, invocaria la llei “sens dubte”, i va acusar els manifestants de ser “esvalotadors” que “han rebut pagaments”. Aquesta llei data de l’any 1807 i permet al president desplegar l’Exèrcit per reprimir episodis de desordre civil. La llei es considera com un dels poders més extrems del president nord-americà.
A més, Trump va ordenar el desplegament de 2.000 militars de la Guàrdia Nacional de Califòrnia per “donar suport” al servei d’Immigració, una mesura que el governador de Califòrnia va intentar impedir recorrent de nou als tribunals.
La secretària d’Estat, Kristi Noem, va acusar la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, d’encoratjar les protestes “violentes” a Los Angeles, després de dir la líder mexicana que la manera de resoldre el problema migratori no era “amb batudes o amb violència”. Les protestes per les batudes i deportacions del Servei d’Immigració dels Estats Units han deixat en aquesta última setmana 150 detinguts a San Francisco i 24 a Nova York en una manifestació celebrada dins de la Torre Trump.
La nova llei del Govern nord-americà, qualificada per Trump com “La Gran i Bonica Llei”, retirarà la cobertura sanitària a 1,4 milions d’“immigrants il·legals”. Un comunicat de la Casa Blanca assegura que “més d’1,4 milions d’immigrants il·legals són al programa Medicaid, robant recursos pagats pels contribuents i que són per als ciutadans nord-americans”. La iniciativa servirà per finançar la “seguretat fronterera” amb més personal.