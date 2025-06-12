ARGENTINA
Confirmen la condemna a Cristina Fernández per corrupció
El Tribunal Suprem de l’Argentina va confirmar la condemna a sis anys de presó contra l’expresidenta del país Cristina Fernández de Kirchner per corrupció. L’expresidenta va qualificar els jutges de “ninots que serveixen comandaments per sobre d’ells”, mentre que l’actual president de l’Argentina, Javier Milei, va celebrar la condemna i va dir que es va fer “justícia”. Kirchner va rebre el suport de governs de Bolívia, Cuba i el Brasil.