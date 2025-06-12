SEGRE

ARGENTINA

Confirmen la condemna a Cristina Fernández per corrupció

L’expresidenta de l’Argentina a la seu del seu partit. - STRINGER / XINHUA NEWS

L’expresidenta de l’Argentina a la seu del seu partit. - STRINGER / XINHUA NEWS

Publicat per
REDACCIÓ

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El Tribunal Suprem de l’Argentina va confirmar la condemna a sis anys de presó contra l’expresidenta del país Cristina Fernández de Kirchner per corrupció. L’expresidenta va qualificar els jutges de “ninots que serveixen comandaments per sobre d’ells”, mentre que l’actual president de l’Argentina, Javier Milei, va celebrar la condemna i va dir que es va fer “justícia”. Kirchner va rebre el suport de governs de Bolívia, Cuba i el Brasil.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking