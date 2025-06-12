El PSOE (34,3%) eixampla la distància respecte al PP (27,3%) fins als 7 punts, segons el baròmetre del CIS del juny
Els socialistes pugen 2,3 punts mentre que els populars en retrocedeixen 2
El PSOE es dispara i amb un 34,3% en estimació de vot amplia la distància respecte al PP, que se situa en el 27,3%. Així ho indica el baròmetre del juny del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS). La diferència entre socialistes i populars es va retallar en el baròmetre del maig fins als 2,7 punts. I ara aquesta distància es torna a eixamplar gràcies a la pujada de 2,3 punts dels socialistes i a la davallada de 2 punts dels populars. Vox es manté en tercera posició amb un 13,2%, mig punt menys que al maig; Sumar (7%) puja nou dècimes mentre que Podem en perd una i se situa al 4,2%. Pel que fa als patits catalans, ERC amb l'1,4% baixa dues dècimes i Junts es manté amb l'1,1%.
L'enquesta del CIS s'ha realitzat del 2 al 7 de juny, per tant, quan s'havien fet públiques les maniobres de l'exmilitant socialista Leire Díez a la UCO de la Guàrdia Civil o la causa judicial contra el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, per suposada revelació de secrets.
Valoració de líders polítics
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, és el polític millor valorat amb una puntuació de 4,18; seguit de Yolanda Díaz (Sumar) que obté un 3,97; Alberto Núñez Feijóo (PP) amb una nota de 3,51; i Santiago Abascal (Vox) que es queda amb un 2,7.
Pel que fa a la preferència com a president del govern espanyol, Pedro Sánchez és el preferit per al 43,9% dels enquestats. I treu un avantatge de 26,9 punts respecte a Núñez Feijóo.
El 58,3% dels enquestats, a favor d'expulsar Israel del festival d'Eurovisió
El passat 17 de maig es va celebrar Eurovisió i un 37,3% dels espanyols asseguren que van veure el festival, mentre que un 62,6% no ho va fer. Més de la meitat dels enquestats, un 58,3%, està a favor d'expulsar Israel d'Eurovisió tal com es va fer amb Rússia després que envaís Ucraïna.
Quan es compleixen 20 anys des que es va aprovar a Espanya el matrimoni homosexual, el 87,3% dels enquestats creuen que va ser el primer pas en la consecució de drets de les persones LGTBI+.
L'habitatge, principal problema
L'habitatge es manté com a principal problema dels espanyols tal com indiquen el 32,5% dels enquestats, són 7 punts més respecte al baròmetre del maig. En segon lloc, se situa la immigració, amb el 18,5% i els problemes polítics en general (18,4%).