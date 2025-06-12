Sense rastre de supervivents de l’avió sinistrat amb 242 passatgers a l’Índia
La aeronau ha impactat contra una residència d’estudiants, on han mort almenys 5 persones
Els equips d’emergència que treballen a la zona del sinistre del vol AI171 d’Air India a la ciutat d’Ahmedabad no han trobat rastre de supervivents entre les 242 persones que viatjaven a bord, segons van confirmar a EFE fonts de l’operatiu de rescat, en una jornada que s’ha saldat també amb almenys cinc morts a terra.
Amb les recerques encara en marxa entre les restes del fuselatge, de moment "no hi ha rastre de supervivents", va afirmar una font dels equips de rescat que va demanar de mantenir l’anonimat.
La mateixa font va precisar que les tasques continuen a la zona però que les esperances de trobar persones amb vida ja són molt baixes, mentre que desenes de cossos han estat recuperats del lloc del sinistre.
El Boeing 787-8 Dreamliner, amb 230 passatgers i 12 tripulants, es dirigia a Londres quan es va precipitar a terra minuts després d’enlairar-se. La tripulació havia emès una anomenada d’emergència "MAYDAY" moments abans que es perdés el contacte.
L’accident es va convertir en una catàstrofe major en impactar l’aeronau contra una residència d’estudiants del BJ Medical College. Les cinc víctimes mortals confirmades fins ara eren quatre estudiants i un metge resident que es trobaven a l’edifici. De moment, cap autoritat no ha emès una xifra oficial de víctimes de l’avió.
Almenys 169 ciutadans indis, 53 britànics, set portuguesos i un canadenc viatjaven en el vol, segons va informar l’aerolínia.
L’informe dels controladors aeris precisa que l’avió va enlairar-se de la pista 23 a les 13:38 hora local índia (08:08 GMT), segons el regulador. Immediatament després, la tripulació va emetre la trucada d’emergència, però no va tornar a respondre a les comunicacions abans de precipitar-se a l’exterior del perímetre de l’aeroport.