EUA
Toc de queda a Los Angeles a causa dels disturbis
Califòrnia acusa Trump d’“inflamar” la crisi. El Govern no dubtarà a anar “més enllà” per contenir les protestes
L’alcaldessa de Los Angeles, Karen Bass, va decretar dimarts el toc de queda nocturn al centre de la localitat californiana, una mesura presa en el marc de les protestes desencadenades des de la setmana passada contra les batudes migratòries executades pel govern de Donald Trump, que s’han saldat fins al moment amb centenars de detinguts, i enmig del xoc entre administracions pel desplegament de la Guàrdia Nacional ordenat pel mandatari.
El governador de Califòrnia, Gavin Newsom, va acusar Trump, d’“inflamar” la situació a Los Angeles amb l’enviament de milers de militars, fet que va forçar noves protestes i actes vandàlics que han portat la ciutat a imposar el toc de queda nocturn.
Per la seua part, la fiscal general dels EUA, Pam Bondi, va advertir que l’Administració Trump “no té por d’anar més enllà” per contenir les protestes contra les polítiques migratòries que aquests dies.
Mentrestant, el governador de Texas, el republicà Greg Abbott, va ordenar el desplegament de la Guàrdia Nacional a diverses ciutats de l’estat. A Nova York, milers de persones van prendre els carrers en una altra protesta dimarts passat.