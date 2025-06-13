ÀSIA
Un accident d’avió a l’Índia provoca unes 290 víctimes mortals
Es va estavellar en un hospital a prop de l’aeroport d’Ahmedabad segons després d’enlairar-se. El vol es dirigia a Londres i portava 242 persones a bord
Un avió amb 242 passatgers es va estavellar ahir en un aeroport de l’Índia al cap de pocs segons d’enlairar-se i va provocar almenys 290 morts segons diverses estimacions. Les autoritats van aconseguir trobar un supervivent, que ahir rebia tractament en un hospital.
L’accident va passar una mica més tard de les 13.30 hores a l’aeroport d’Ahmedabad, ciutat situada a l’oest de l’Índia. El vol, de la companyia Air India, es dirigia a l’aeroport de Londres-Gatwick i comptava amb 242 persones a bord entre passatgers i membres de la tripulació. Segons va informar l’aerolínia, 169 passatgers eren indis, 53 britànics, 7 portuguesos i 1 canadenc.
Al cap de pocs segons d’enlairar-se, l’avió va començar a descendir i es va estavellar contra el Col·legi i Hospital BJ Medical, on segons diverses informacions haurien mort 3 persones. Entre 50 i 60 estudiants ferits van ser admesos en hospitals locals per l’incident, segons va afirmar la Federació de l’Associació Mèdica de l’Índia, mentre que cinc persones es troben desaparegudes.
El ministre de l’Interior de l’Índia, Amit Shah, va anunciar l’obertura d’una investigació urgent a causa de l’accident i va assegurar que tota la nació “està de dol”. Shah va explicar que l’avió transportava 125.000 litres de combustible i a causa del foc i les altes temperatures no hi va haver la possibilitat de salvar a gairebé ningú. Tanmateix, va celebrar la localització d’un home que va sobreviure a l’accident, que va ser enviat a l’hospital on rep tractament mèdic. Va ser identificat com un ciutadà britànic que estava a bord de l’avió.
El primer ministre del Regne Unit, Keir Starmer, va qualificar les imatges de l’accident com a “devastadores”. Per la seua part, el president dels Estats Units, Donald Trump, va lamentar l’incident i es va oferir a proporcionar “ajuda immediata” per a les tasques de rescat.
Mentrestant, l’accident va provocar una caiguda del 5% del fabricant d’avions nord-americà Boeing a la Borsa de Nova York. L’empresa va mostrar el seu “total suport” a Air India i va oferir les seues “més profundes condolences” a “els éssers estimats dels passatgers i la tripulació”.