AMÈRICA
Les protestes antibatudes s’estenen pels EUA
Les autoritats nord-americanes van informar de desenes de detencions durant la matinada de dimecres després de manifestacions en contra de les deportacions de migrants a diverses ciutats del país. Los Angeles, l’epicentre de les protestes, va viure la seua segona nit de toc de queda, que va ser desafiat per diversos manifestants concentrats davant l’ajuntament. Un comandant de les tropes de la Guàrdia Nacional desplegada a la ciutat va assegurar que els militars tenen una “autorització temporal” per arrestar civils.
El president dels EUA, Donald Trump, va retreure al governador de Califòrnia no donar-li “les gràcies” per “salvar-li el cul”. Trump, tanmateix, va anunciar que hi hauria “canvis” a la política migratòria a causa de les queixes d’empresaris i agricultors, que perden “excel·lents treballadors”.