Pedro Sánchez demana perdó després d’esclatar l’escàndol: “No hauríem hagut de confiar en ell”
Anuncia una auditoria externa sobre els comptes del PSOE i una reestructuració de la comissió executiva federal. Descarta un avenç electoral i manté la intenció de ser candidat el 2027
El secretari general del PSOE i president del Govern de l’Estat, Pedro Sánchez, va demanar ahir “perdó” a la ciutadania per haver confiat en la integritat del fins ara secretari d’Organització del partit, Santos Cerdán. “Demanem perdó, no hauríem hagut de confiar en ell”, va dir en una roda de premsa en la qual va revelar que va exigir la renúncia del qui era el seu número tres i que engegarà tant una auditoria externa sobre els comptes del PSOE com una reestructuració de la seua executiva federal.
Amb posat seriós, Sánchez va comparèixer a la seu socialista del carrer Ferraz de Madrid per donar explicacions després de conèixer-se l’informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil que relaciona el fins ahir secretari d’organització dels socialistes amb el cobrament de comissions il·legals. Davant dels periodistes, el líder socialista va reconèixer la seua “profunda decepció” i l’error al creure les explicacions que li havia donat.
En aquest context, Sánchez va lamentar que des del PSOE i ell com a secretari general no haurien hagut “de confiar en ell”: “En aquest món no hi ha la corrupció zero, però sí que ha d’existir la tolerància zero quan aquesta es produeix.”
Sánchez va repetir en diverses ocasions que no coneixia l’informe de l’UCO fins ahir al matí, insistint també que Santos Cerdán va defensar la seua innocència, malgrat que va assenyalar que “haurà de ser la Justícia qui dirimeixi aquesta qüestió”.
En qualsevol cas, el líder dels socialistes va expressar la seua “enorme decepció” amb Santos Cerdán més enllà del recorregut judicial i també va defensar que el PSOE col·laborarà amb la Justícia en els supòsits que puguin haver afectat casos d’adjudicacions.
Així mateix, va avançar que impulsarà una reestructuració de la comitiva federal socialista, en la qual ell romandrà com a número u del partit. Ho farà en un comitè federal –el màxim òrgan entre congressos– que el partit té previst celebrar el proper 5 de juliol a Sevilla, segons va explicar. No obstant, no va avançar qui ocuparà el càrrec de Cerdán ni quins altres canvis farà. El que sí que va fer va ser descartar que convoqui eleccions generals anticipades, ja que va considerar que el Govern de l’Estat està “patint de manera evident un setge per part de l’oposició sobre una multitud de qüestions que no tenen a veure amb la realitat”.
En aquest sentit, va defensar que a l’Executiu prenen mesures i actuen quan troben “indicis substantius i materials”, mentre que altres “organitzacions polítiques emparen i oculten”, en clara al·lusió al PP. “La meua intenció serà presentar-me als comicis quan toquen, el 2027,” va concloure Sánchez.
Feijóo exigeix comicis i rebutja presentar una moció de censura
El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, va demanar ahir eleccions després de les “insuficients” i “decebedores” explicacions de Pedro Sánchez sobre el paper de l’exsecretari d’Organització socialista, Santos Cerdán, encara que de moment va descartar que el seu partit presenti una moció de censura contra el president del Govern de l’Estat.
En roda de premsa, Feijóo va explicar que, ja que no compta amb els suports necessaris, no és moment de la moció perquè no vol donar “un baló d’oxigen” a Sánchez perquè el ratifiquin com a president del Govern. “No seré còmplice com els seus socis per tornar a ratificar el senyor Sánchez com a president”, va concloure Feijóo, minuts després de la compareixença del president del Govern central per donar explicacions, arran de la dimissió del número tres del PSOE, Santos Cerdán.Mentrestant, el líder de Vox, Santiago Abascal, va titllar Sánchez de “pocavergonya” i li va preguntar si “també farà una auditoria a la seua família”. A més, va exigir a Feijóo que presenti una moció de censura.