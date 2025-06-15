El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, va assegurar ahir que el partit no defugir\u00e0 \u201cla presa de decisions ni cap responsabilitat\u201d davant del \u201csotrac\u201d pol\u00edtic provocat pel cas de presumpta corrupci\u00f3 del ja exsecretari d\u2019organitzaci\u00f3 del PSOE Santos Cerd\u00e1n.. Durant el consell nacional del partit, Turull va admetre \u201csorpresa\u201d davant dels \u201cfets grav\u00edssims\u201d dels quals s\u2019acusa el fins ara m\u00e0 dreta de Pedro S\u00e1nchez, i que era tamb\u00e9 el negociador del PSOE amb Junts. Per aix\u00f2, Turull va dir que confia que es convoqui \u201cben aviat\u201d una reuni\u00f3 per valorar el \u201cnou escenari\u201d. Segons va dir, Junts actuar\u00e0 per \u201cconvertir els problemes en oportunitats, i les crisis en motius d\u2019acceleraci\u00f3 de canvis\u201d, aprofitant la \u201cdebilitat\u201d de l\u2019Estat. \u201cAquesta \u00e9s una crisi del sistema pol\u00edtic espanyol, d\u2019ells, nosaltres a Madrid no tenim amics, sin\u00f3 interessos\u201d, va apuntar.. Va defensar que \u201cquan conv\u00e9\u201d s\u2019activen tots els recursos per \u201cimpedir\u201d que el partit de Carles Puigdemont assoleixi cotes de poder. En aquest sentit, va esmentar el pacte a Barcelona entre els socialistes i el PP que va fer alcalde Jaume Collboni, o la situaci\u00f3 \u201cen algunes diputacions de Catalunya\u201d, aix\u00ed com el fet que Toni Com\u00edn no hagi pogut ocupar l\u2019esc\u00f3 al Parlament Europeu. \u201cEl nostre objectiu \u00e9s Catalunya i aprofitar evidentment les debilitats de l\u2019Estat espanyol. Les decisions que prendrem i haurem de prendre les farem prioritzant el pa\u00eds, pel b\u00e9 del pa\u00eds, i no per quedar b\u00e9\u201d, va argumentar. D\u2019altra banda, Koldo Garc\u00eda, el que va ser assessor de l\u2019exministre Jos\u00e9 Luis \u00c1balos, va qualificar d\u2019\u201camargats de merda\u201d Cerd\u00e1n i un empresari af\u00ed a aquest \u00faltim per estar a Madrid \u201cde festa en festa gastant-se la pasta\u201d. \u201cQuin f\u00e0stic em fan\u201d, li va escriure a la seua llavors dona.. Aix\u00ed ho recull la Unitat Central Operativa (UCO) de la Gu\u00e0rdia Civil en l\u2019informe de 490 p\u00e0gines entregat al jutge del cas Koldo, i que va provocar que el mateix Cerd\u00e1n abandon\u00e9s dijous el seu lloc al PSOE.. Les tres setmanes que queden fins a la reuni\u00f3 del Comit\u00e8 Federal socialista anunciada per Pedro S\u00e1nchez, despr\u00e9s de la dimissi\u00f3 de Santos Cerd\u00e1n, estaran plenes d\u2019especulacions, per\u00f2 hi ha una hip\u00f2tesi que Moncloa descarta en qualsevol cas: no s\u2019obrir\u00e0 la porta a un aven\u00e7 electoral.