EUROPA
Kíiv i Moscou completen l’entrega de 6.000 cadàvers ucraïnesos
L es autoritats de Kíiv i Moscou van confirmar ahir que s’ha completat l’entrega de 6.060 cadàvers de combatents ucraïnesos, prevista en els acords d’Istanbul, amb la transferència d’uns altres 1.245 cossos sense vida. Mentrestant, el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, va demanar a les autoritats austríaques, aprofitant la visita a Viena, la repatriació dels oligarques que es refugien al país, en clara al·lusió a Dmitró Firtash, pròfug de la justícia ucraïnesa.