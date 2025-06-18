EUROPA
Un atac rus mata catorze persones a Kíiv en plena cimera del G7
Després de diverses nits relativament tranquil·les, els habitants de Kíiv van tornar a despertar-se ahir amb el terrabastall de les defenses aèries, els impactes de míssils i les metralladores que intenten fer caure drons kamikaze Shahed, a causa d’un nou atac massiu rus contra diverses regions d’Ucraïna, que va matar almenys 14 persones a la capital i unes altres dos al port d’Odessa, segons fonts governamentals.
L’atac es va produir mentre es desenvolupava a la província canadenca d’Alberta una cimera dels set països més poderosos del planeta, el conegut com a grup del G7, en la qual el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, tenia previst participar com a convidat.
“Aquests atacs són pur terrorisme. I el món sencer, els EUA i Europa, han de respondre per fi com una societat civilitzada respon als terroristes”, va escriure a les xarxes socials Zelenski, que va veure frustrats els seus plans de reunir-se amb Donald Trump després que el president dels Estats Units es retirés de la cimera per ocupar-se de la guerra entre l’Iran i Israel al Pròxim Orient.