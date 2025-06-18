POLÍTICA
Culpes repartides per l’apagada
L’informe de Moncloa assenyala Red Eléctrica i els operadors. Aagesen apunta que la incidència va tenir “origen multifactorial” i descarta l’atac cibernètic
L’apagada peninsular del 28 d’abril va tenir un “origen multifactorial”, que va partir d’una oscil·lació de tensió “anòmala”, sense que les centrals de suport aconseguissin poder donar estabilitat al sistema, segons conclou l’informe sobre les causes de la incidència elaborat pel Govern central i va explicar ahir la vicepresidenta i ministra per a la Transició Ecològica, Sara Aagesen, que va disparar contra la planificació de Red Eléctrica i l’operació de les centrals d’empreses privades. En aquest sentit, va assenyalar que la causa del zero energètic va ser un “fenomen de sobretensions” amb “una reacció en cadena de desconnexions de generació que en van provocar altres de noves”. Així, va detallar que hi va haver diversos factors, tres de determinants, que van desembocar en aquesta situació. La primera, que els grups de generació la connexió dels quals havia ordenat el dia abans Red Eléctrica per donar més seguretat al sistema no van controlar de forma adequada la tensió que es va generar abans de l’incident. Segons va explicar la ministra, Red Eléctrica havia previst el funcionament de deu centrals tèrmiques per al control dinàmic de tensió repartides a tot l’Estat. Una de les quals, tanmateix, la nit del 27 es va declarar “indisponible” per al dia 28. Davant d’aquest canvi, va continuar, l’operador s’ha de “reajustar partint de la nova situació” i “va reprogramar però no va substituir aquesta necessitat d’aquest parc tèrmic en les hores centrals”. Pel que fa a la segona causa, va ressaltar que les oscil·lacions van condicionar el sistema, sobretot dos, una de més atípica, i tot i que l’operador va aplicar les mesures protocolitzades per contenir-les, aquestes mesures situaven al seu torn el sistema en una situació de més tensions. La tercera causa, va afegir, és que van ocórrer desconnexions de generació quan hi va començar a haver pics de sobretensió, de les quals algunes van ser “aparentment indegudes”, és a dir, es van desconnectar abans del que preveia la normativa. Això va contribuir a continuar escalant la tensió. Aagesen va descartar per complet que l’apagada succeís per un atac cibernètic i va avançar que el Govern aprovarà un decret llei per supervisar millor el sistema.