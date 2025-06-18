POLÍTICA
Dimiteix el ‘número 3’ de Montero al ser acusat de cobrar ‘mossegades’
El president del Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC), José Antonio Marco Sanjuán, va presentar ahir la seua dimissió al·legant “motius personals”. La sortida del que va ser el número tres de la vicepresidenta primera i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, es produeix després de diversos mitjans informessin sobre el presumpte cobrament de mossegades del fins ara president del Tribunal Econòmic Administratiu Central a un empresari a canvi d’anul·lar-li multes. Segons el diari El Debate, un empresari va admetre haver-li pagat més de 100.000 euros en sobres a canvi que li anul·lés reclamacions contra la seua empresa plantejades davant del TEAC. Montero va negar ahir en la sessió de control al Govern al Senat que la sortida del que fos el seu número tres fos a causa d’un cas de corrupció quan el PP va vincular la seua dimissió amb els casos lligats a la trama Koldo.