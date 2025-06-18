POLÍTICA
Junts vincula el seu suport al Govern de Pedro Sánchez al compliment dels acords
El president del Govern central, Pedro Sánchez, es va reunir ahir a la Moncloa amb el secretari general de Junts, Jordi Turull, i amb la portaveu del partit al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras, en el marc de la ronda de converses que el líder de l’Executiu manté amb els seus socis després de la crisi per l’informe de l’UCO en el qual es relaciona l’exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán amb mossegades en el cas Koldo.
Després de la trobada, Turull va qualificar la reunió com a “constructiva” i va declarar que vinculen el seu suport al Govern de Sánchez al compliment de tot el que s’ha pactat amb la seua formació, encara que va manifestar que la confiança sobre el PSOE ja estava “al límit” abans del cas Cerdán. A més, va reclamar “més reunions i concrecions” per veure si la legislatura “té continuïtat”.
En relació amb els acords de Brussel·les, Sánchez va assegurar que la seua voluntat és mantenir-los i va demanar uns dies per buscar un nou interlocutor després de la dimissió de Santos Cerdán, amb qui Junts parlava “fins a quatre vegades al dia” i de qui mai no havien vist “cap signe d’ostentació”, segons va reconèixer Turull.
Junts, a més, va rebutjar demanar al president del Govern central que se sotmeti a una moció de confiança, perquè ja ho van sol·licitar en el seu dia i la seua “prioritat” és que es compleixin els acords.
Mentrestant, el Govern central va plantejar ala Junta de Portaveus del Congrés que Pedro Sánchez comparegui a la Cambra baixa el 9 de juliol per donar explicacions sobre la trama de corrupció del cas Cerdán, a més de la cimera de l’OTAN del 24 i 25 de juny i del Consell Europeu del 26 i 27 del mateix mes. Segons els socialistes, és la primera data que el president té lliure a la seua agenda, pels seus compromisos internacionals.
El líder d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, va titllar de “tard i malament” la data proposada pel Govern central per a la compareixença de Sánchez i va assegurar que “ha de donar explicacions” perquè “continuï sent president”. Esquerra, a més, va acordar amb el PSOE ajornar la reunió planejada per ahir a avui, després que Sanchez se sotmeti a la sessió de control a la Cambra.
El PP, pel seu costat, va exigir una sessió específica sobre el cas Cerdán aquesta mateixa setmana i va agrair als partits que han donat suport a la seua iniciativa mentre lamentava la “tebiesa” de Sumar, el principal soci de Govern del PSOE. La portaveu de Sumar al Congrés, Verónica Martínez Barbero, va declarar que entén que el president té una agenda que “no pot canviar d’un dia per l’altre”, encara que sí que va criticar que Sánchez tardés més de tres setmanes a comparèixer per un assumpte d’aquesta importància. Martínez Barbero va descartar una ruptura amb el PSOE perquè segons les dades que hi ha el cas de Cerdán “no afecta Sánchez”, mentre Comuns, Compromís i la Chunta van endurir el to contra els socialistes.
Pel seu costat, el Bloc Nacionalista Galllec es va afegir a Podem en la seua negativa a participar en la ronda de conservacions de Sánchez, qualificant-la d’“intent de blanqueig”.
❘ madrid ❘ El ple del Congrés va ser escenari ahir d’una nova picaraballa parlamentària al demanar el PP que es votés un canvi en l’ordre del dia per avançar la compareixença del president del Govern central, Pedro Sánchez, a la qual cosa va negar la presidenta de la Cambra, Francina Armengol.El portaveu parlamentari del PP, Miguel Tellado, va reclamar una votació en aplicació del reglament del Congrés, però Armengol la va rebutjar en aplicació de la “literalitat” d’aquest text, però també dels “costums i normes” de la casa, segons va indicar.El PP, entre crits de “mans enlaire, això és un atracament” i “pocavergonya”, invocava l’article 68.1 del Reglament, segons el qual l’ordre del dia del ple pot ser alterat “per acord d’aquest, a proposta del president o a petició de dos grups parlamentaris o d’una cinquena part dels membres de la cambra”.
Hores abans, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, va declarar que considera “sospitós” que tant Pedro Sánchez com Vox coincideixin a demanar-li una moció de censura que no té prou suport. Feijóo va manifestar, d’altra banda, que no vol “buscar un alleujament de 48 hores”, sinó una “estratègia perquè Sánchez se’n vagi”.
El líder popular va demanar als socis d’investidura de Sánchez “mostrar dignitat” i demanar la dimissió del president com a via per poder desallotjar-lo de Moncloa. A més, es va referir a la carta que Sánchez ha publicat, dient que, “com més casos de corrupció del PSOE, més cartes de Pedro Sánchez”.
n Pedro Sánchez va enviar una carta a la militància del PSOE després de la dimissió de Santos Cerdán provocada per l’informe de l’UCO. El secretari general del partit va declarar que seguirà endavant amb la legislatura i va denunciar una operació de “demolició moral” a què s’enfronten els socialistes. Sánchez va assegurar compartir el “dolor, indignació i una barreja de desconcert i tristesa” per la “traïció de la confiança del partit” dels implicats en el cas Cerdán. A més, va manifestar que no coneixia l’informe de l’UCO fins al matí que va sortir, cosa que parla de la “salut democràtica” d’Espanya.