POLÍTICA
Moncloa desbloqueja 147.000 milions per a autonomies
Catalunya rebrà més de 30.857 milions, una xifra rècord. El Govern central espera el suport del PP al debat al Congrés
El Consell de Ministres va aprovar ahir el reial decret llei amb el qual desbloqueja 147.412 milions d’euros per a les comunitats autònomes i 28.734 milions per a les entitats locals en concepte d’entregues a compte per al 2025. La Generalitat rebrà 28.255 milions d’euros, una xifra rècord que supera en un 10,2% els diners rebuts l’any passat.
Segons va explicar la ministra portaveu, Pilar Alegría, les autonomies obtindran “els recursos econòmics més grans de la història”. En el pagament s’afegeix la suma corresponent a la liquidació del 2023, que assoleix els 11.692 milions d’euros, per la qual cosa el finançament total de les autonomies arribaria a 158.167 milions, un 2,5 per cent més que l’any passat.
Per la seua part, els ajuntaments i les altres entitats locals també registren ingressos de rècord —un 13% més que l’any anterior—, que superen en un 32% les xifres que van rebre durant el mandat de Mariano Rajoy.
El finançament total de Catalunya assolirà els 30.857 milions, un 3,4% anual més. Segons el ministeri d’Hisenda, la Generalitat ha rebut 60.771 milions d’euros més en recursos durant el Govern de Pedro Sánchez que en els set anys de Rajoy al capdavant de l’Executiu espanyol, un 52,2% més.
L’actualització d’entregues a compte es produeix en un escenari de pròrroga pressupostària. La proposta va quedar paralitzada després del rebuig del decret òmnibus —en el qual estava inclosa— del mes de gener, que va comptar amb el “no” de PP, Vox i Junts, que va exigir que es vinculés a una “redistribució diferent” dels objectius de dèficit entre administracions i a una “negociació seriosa” sobre el concert econòmic català.
D’aquesta manera, l’Executiu central ha deslligat de nou la proposta de l’aprovació dels pressupostos, i haurà de passar-la pel debat del Congrés dels Diputats, on espera el suport del Partit Popular, que governa en la majoria d’autonomies, encara que en els últims dies ha crescut la tensió entre els dos partits pel cas de corrupció de Santos Cerdán.
■ El Govern espanyol també va aprovar ahir al Consell de Ministres el reial decret que recull el procés per reconèixer el dret a la compensació econòmica per a les víctimes de l’amiant, que entrarà en vigor als tres mesos de la seua publicació i els ajuts del qual oscil·laran entre 32.000 i 96.000 euros, segons la patologia soferta. La nova normativa aprova el desenvolupament reglamentari de la llei del 2022 en la qual es va crear un fons de compensació per a les víctimes de l’amiant i que recull qui poden ser els beneficiaris i quins són els requisits. L’amiant és un agent cancerigen l’ús màxim del qual a Espanya es va assolir entre 1970 i 1980.