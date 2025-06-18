Sánchez diu a Feijóo que l'únic "avançament" que hi haurà és el de les sentències dels casos que afecten el PP
El líder del PP acusa Sánchez de liderar una "manada corrupta" i s'ofereix al PNB, ERC i Junts per una moció de censura
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest dimecres que l'únic "avançament" que hi haurà pròximament és el de les sentències dels casos de corrupció que afecten el PP i que podrien estar llestes "a la tornada de l'estiu". En la primera sessió de control celebrada d'ençà de les que van precipitar la caiguda del secretari d'Organització del PSOE Santos Cerdán, Feijóo ha acusat Sánchez de liderar una "manada corrupta" i d'estar "profundament atrapat". El líder de l'oposició també ha estès la mà als socis del PSOE i els ha dit que només li falten "quatre vots" perquè una moció de censura sigui viable. "Ara els seus socis han d'escollir si volen seguir a la trama", ha reblat dirigint-se al PNB, Junts, ERC i el BNG.
En línia del que ha defensat els darrers dies, Sánchez ha proclamat davant la cambra que la "corrupció zero no existeix", però que al PSOE "l'expulsen" quan en tenen indicis. "A diferència de vostès, que expulsen als qui denuncien la corrupció, i si no que li preguntin al senyor Pablo Casado", ha destacat dirigint-se a Feijóo i el PP. Segons ha reconegut, les informacions sobre Santos Cerdán han sigut "doloroses", però no "taparan" el que considera un moment "extraordinari" en termes econòmics i de convivència.
"El senyor Feijóo, el que no és president del govern, no perquè no pot, sinó perquè no vol, ara no presenta una moció de censura perquè altres no volen... Vostès no es renoven, es repeteixen", ha manifestat el president. Tot seguit, ha recordat les investigacions sobre la parella i el germà de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, així com els escàndols que afecten altes comunitats governades pel PP, com Andalusia, Galícia o el País Valencià. "El PP és una enciclopèdia de corrupció per capítols autonòmics", ha conclòs.
Les acusacions de Sánchez han sigut respostes per la bancada popular per crits de "dimissió, dimissió", mentre que els diputats del PSOE i els ministres presents a la sessió han acabat dempeus aplaudint al president. "Senyores i senyors diputats, els demano calma, i apel·lo al president del grup popular perquè posi ordre al seu grup, no és possible que no es deixi intervenir a les persones del govern o els altres grups", els ha avisat la presidenta de la cambra baixa, Francina Armengol.
El PP el considera "màxim responsable"
En les seves preguntes, Feijóo ha avisat Sánchez que ell no és "la víctima" del cas Koldo i de Santos Cerdán, sinó el "màxim responsable" de les seves pràctiques. "L'única carta que els espanyols esperen de vostè és la de dimissió, pensa escriure-la o ja no li queda gens de respecte pels espanyols?", l'ha inquirit abans de retreure-li que estigui a totes les portades de la premsa Europea. "Digui'm desconfiat, però algo em diu que no defensa la moció de censura pel meu bé, però tranquil, no em falten ganes, sinó quatre vots, i si apareixen no ho dubtaré ni un instant, i qui sap si apareixeran", l'ha avisat abans d'acusar-lo d'estar "intentant tornar a comprar els seus socis".
Per la seva banda, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha lamentat que els espanyols paguin impostos i altres "se'ls gasten en prostitutes". "Mentre el seu entorn robava, senyor Sánchez, als espanyols se'ls apagava la llum per les seves polítiques", ha asseverat tot dient que el president es manté al càrrec gràcies a un acord "entre clans corruptes". "És vostè un indecent", li ha etzibat abans d'aixecar-se i marxar de l'hemicicle sense escoltar la resposta del cap de l'executiu.