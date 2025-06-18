GOLF
Trump descarta “de moment” matar el líder suprem iranià Khamenei
Israel continua els atacs sense oposició sobre terra del règim dels aiatol·làs
| washington/jerusalem | El president dels Estats Units, Donald Trump, va afirmar ahir que saben on s’amaga el líder suprem de l’Iran, l’aiatol·là Ali Khamenei, si bé va ressaltar que Washington no l’“eliminarà de moment”. “És un blanc fàcil”, va agregar. Així mateix, Trump, que va instar l’Iran a “rendir-se incondicionalment”, va afirmar a més que els Estats Units “tenen ara el control complet i total del cel de l’Iran” després de l’onada de bombardejos iniciada la setmana passada per l’Exèrcit israelià que, segons el primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, ha destruït “una gran quantitat” de llançadores de míssils i la meitat dels drons de Teheran.
Ahir, Israel va iniciar una nova “onada d’atacs” contra llançadores de míssils utilitzats per atacar terra hebreu, segons un primer informe en el qual l’Exèrcit va anticipar també que “continuaran operant al cel iranià” per a “localitzar i destruir” aquest tipus d’equips.
D’altra banda, les autoritats de l’Iran van demanar als ciutadans que “minimitzin” l’ús d’aparells amb connexió a Internet, que queda “prohibida” per a alts càrrecs i membres de les forces de seguretat davant del temor d’atacs informàtics per part d’Israel enmig del conflicte entre ambdós països. Mentrestant, l’Exèrcit israelià va anunciar la mort del cap d’Estat Major de les Forces Armades de l’Iran, Ali Shadmani, qui va assumir el càrrec fa 4 dies després de la mort del seu predecessor.
■Les autoritats de la Franja de Gaza van denunciar ahir “una massacre comesa per l’ocupació israeliana” amb almenys 60 persones mortes quan esperaven recollir ajuda humanitària. L’Exèrcit d’Israel ho va confirmar i va anunciar una investigació.
Nova matança a les cues de la fam a la Franja de Gaza
ntrestant, el Fòrum de Familiars d’Ostatges i Desapareguts va assegurar que els segrestats a la Franja han “desaparegut” de l’agenda del Govern i va acusar Benjamin Netanyahu d’oblidar-se de les negociacions a causa de la campanya contra territori iranià.