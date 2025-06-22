Israel insisteix en els atacs contra les instal·lacions nuclears iranianes
L’Iran deté un alemany per espionatge i confirma la mort d’un dels seus experts atòmics. Teheran eleva a 430 el nombre de morts en els atacs hebreus
L’Exèrcit israelià va confirmar ahir que els seus avions de combat van tornar a atacar les instal·lacions nuclears d’Esfahan, al centre-oest de l’Iran, per segona vegada des de l’inici fa vuit dies del conflicte amb la república islàmica. L’atac contra Esfahan formava part d’una sèrie d’operacions nocturnes protagonitzades per mig centenar d’avions de combat israelians contra desenes d’objectius dins de l’Iran.
El primer atac contra Esfahan, ocorregut tot just començar el conflicte, va afectar diverses seccions crítiques, inclosa la infraestructura de conversió d’urani i laboratoris, segons les FDI. El segon d’aquest dissabte ha anat dirigit contra una “instal·lació de producció de centrifugadores” i part de la defensa aèria de les instal·lacions.
A més, ahir hi va haver nous bombardejos d’Israel sobre l’Iran que van segar la vida d’almenys tres alts càrrecs de la Guàrdia Revolucionària de l’Iran en tot just dotze hores. El ministeri de Salut de l’Iran va confirmar, per la seua banda, que almenys 430 persones han mort i més de 3.500 han resultat ferides pels atacs israelians. Així mateix, va confirmar la mort del científic Isar Tabatabai-Qamsheh, vinculat al programa nuclear de la República Islàmica. Mentrestant, un turista alemany va ser detingut acusat d’espionatge.
D’altra banda, un avió no tripulat iranià va impactar ahir contra un edifici residencial a Israel, sense que es reportessin ferits, en el que es tracta del primer impacte confirmat d’un dron des del començament del conflicte entre els dos països desencadenat fa una setmana.
El president francès, Emmanuel Macron, va indicar, al rebre una trucada del president de l’Iran, Masoud Pezeshkian, que les converses entre aquest país i les nacions europees s’“acceleraran” per buscar una sortida negociada a la guerra amb Israel.
El ministeri de Defensa va informar de l’arribada a Espanya d’un segon avió amb espanyols que es trobaven a Israel i l’Iran i que havien sol·licitat tornar a Espanya, donant per completada la seua repatriació.