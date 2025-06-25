Assassinada a punyalades per la seua parella a Getafe
Va ser arrestat després d’autolesionar-se
Un dona de 62 anys va perdre ahir la vida després de ser apunyalada al pit presumptament per la seua parella sentimental, un home de 64 anys, al domicili en el qual convivien a la localitat madrilenya de Getafe. L’home, que va ser detingut per la policia, es va autolesionar després del crim i va haver de ser traslladat a l’hospital. Els fets van ocórrer sobre les 7.15 del matí, quan els veïns van escoltar la víctima, d’origen cubà, demanant auxili a través del celobert mentre la seua parella, d’origen espanyol, deia a crits que la mataria, i van avisar la policia. A l’acudir a l’habitatge els agents es van trobar l’home amb un ganivet a la mà, actitud agressiva i autolesionant-se. Després de reduir-lo amb una pistola taser, van trobar el cos sense vida de la dona amb diverses ferides d’arma blanca, una de les quals a l’altura del pit. L’home va ser arrestat i traslladat a l’hospital per ser intervingut, ja que abans de la contenció s’havia tallat el coll i l’abdomen. Aquesta és la víctima mortal número 16 que la violència masclista deixa a Espanya des de començament d’any, la primera a la Comunitat de Madrid, i la 1.310 des que van començar els registres, l’any 2003.