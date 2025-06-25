El jutge demana investigar Bolaños per malversació i fals testimoni
En el cas Begoña per la contractació de l’assessora Cristina Álvarez el 2018. Juan Carlos Peinado afirma que el ministre de Justícia va mentir sota jurament
El jutge Juan Carlos Peinado va proposar ahir al Tribunal Suprem investigar el ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, per malversació de fons públics i fals testimoni en relació amb la contractació d’una assessora de Begoña Gómez, dona del president del Govern, Pedro Sánchez.
El magistrat veu indicis de malversació en el nomenament de Cristina Álvarez com a assessora de Begoña Gómez el 2018, al considerar que va ser contractada amb fons públics però va fer funcions de “caràcter estrictament privat” per a la dona del president.
A més, afirma que Bolaños, en aquell moment secretari general de Presidència, va poder “participar directament” en el nomenament de Cristina Álvarez com a personal eventual, i va conèixer o no va controlar les tasques que va exercir.
El ministre va declarar que no coneixia Álvarez anteriorment i que no la veia amb regularitat perquè treballaven “en edificis diferents”. En relació amb actes en els quals van coincidir, la interlocutòria del jutge té un evident error, quan dona per morta la seua investigada al dir que Bolaños va anar “al tanatori per la mort de Begoña Gómez” en lloc de referir-se al pare de la dona del president.
Juan Carlos Peinado també acusa Bolaños de fals testimoni en una declaració del 16 d’abril. Bolaños va dir que va ser Raúl Díaz, llavors coordinador de personal de Moncloa, que va contractar Cristina Álvarez. L’excàrrec de Moncloa, tanmateix, va negar haver fet el nomenament ni saber qui era. “Jo no porto aquest tema, senyoria”, va contestar Díaz, afirmant que no era dins de les seues competències.
El jutge considera que el testimoni del ministre no es va ajustar a la realitat, quan estava sota jurament, i manifesta que va tenir una actitud “proterviosa”, per la qual cosa demana al Suprem que investigui Bolaños per la seua condició d’aforat.
Reacció
Bolaños va expressar tranquil·litat davant la petició de Peinado d’imputar-lo. “L’exposició motivada conté errors com una casa, res que em pugui preocupar, tret de la imatge de la Justícia” va afirmar.