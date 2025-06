Cerdán diu al Suprem que és víctima d'una "persecució" política

Publicat per agències Creat: Actualitzat:

L'exsecretari d'Organització del PSOE Santos Cerdán ha afirmat davant el jutge del Tribunal Suprem Leopoldo Puente que és víctima d'una "persecució" política pel seu paper clau en les negociacions del govern espanyol amb les formacions independentistes. Durant la declaració de més d'una hora d'aquest dilluns, ha negat haver participat en cap trama d'adjudicació il·legal de contractes públics i ha apuntat que els àudios que consten a l'informe de la Unitat Central Operativa (UCO) i que l'incriminen estan descontextualitzats i s'emmarquen en una campanya del "fang" contra ell i contra el PSOE.

Segons fonts jurídiques, també ha augurat que el pròxim objectiu d'aquesta campanya serà el ministre de Justícia, Félix Bolaños. La fiscalia ha demanat per a ell presó sense fiança per risc de fugida i de destrucció de proves, i l'acusació popular hi afegeix el risc de reiteració delictiva de blanqueig de diners.

En la declaració d'aquest dilluns, Cerdán només ha respost les preguntes del seu advocat, Benet Salellas. No ha contestat les qüestions formulades per l'acusació popular que encapçala el PP, ni tampoc de la fiscalia anticorrupció. A més de presentar-se com a víctima d'una cacera de bruixes, Cerdán ha justificat davant el jutge que no elevés a escriptura pública la compra per 6.000 euros del 45% de l'empresa Servinabar. Segons ha explicat, quan es plantejava deixar la política la seva dona el va convèncer de no saltar al món empresarial. Per això, segons ha explicat, va demanar al seu soci, Antxon Alonso, que estripés el document privat, cosa que aquest no va fer.

L'exnúmero dos del PSOE està a l'espera de la decisió del jutge, que ha de determinar si ingressa a presó, com demana l'acusació popular i la fiscalia anticorrupció, o bé si dicta només mesures cautelars, com va imposar l'exministre José Luis Ábalos i el seu assessor Koldo García.