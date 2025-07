El jutge decreta presó sense fiança per a Cerdán després de la seua declaració al Suprem

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El Tribunal Suprem (TS) va enviar ahir a presó provisional sense fiança l’exdirigent socialista Santos Cerdán, una cosa que no va fer amb l’exministre José Luis Ábalos o l’exassessor Koldo García. Ho va fer a l’apreciar risc de destrucció de proves, per la presumpta trama de cobrament de comissions a canvi d’obra pública que s’investiga en el cas Koldo i al considerar que exercia un rol de certa “preeminència” en les suposades corrupteles. Així ho esgrimeix l’instructor del cas Koldo en el TS, Leopoldo Puente, en la interlocutòria en què va acordar enviar provisionalment a la presó de Soto del Real Cerdán per la presumpta trama de cobrament de comissions a canvi d’obra pública, atribuint-li presumptes delictes d’organització criminal, suborn i tràfic d’influències. El magistrat va prendre aquesta decisió després de sentir la declaració de l’exnúmero tres del PSOE. L’exsecretari d’Organització del PSOE va negar al matí davant del jutge haver participat en repartiments de mossegades o en presumptes adjudicacions irregulars. Va atribuir l’obertura d’aquesta causa judicial a una persecució política per haver negociat la investidura de Pedro Sánchez amb el PNB i EH Bildu, valent-se de la seua amistat amb Antxon Alonso, administrador de l’empresa Servinabar, pel seu “coneixement i relació” amb el nacionalisme basc. Durant la seua declaració en el Tribunal Suprem, després de la qual la Fiscalia i les acusacions van demanar el seu ingrés a la presó, Cerdán va dir que el següent a ser perseguit serà el ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, per haver estat qui va negociar amb Junts. L’exnúmero tres del PSOE va negar taxativament la seua implicació en cap presumpte repartiment de mossegades, fruit de la suposada adjudicació fraudulenta d’obra pública durant l’etapa d’Ábalos com a ministre de Transport (2018-2021). A preguntes del seu advocat, Cerdán va explicar que ell no va intervenir en adjudicacions públiques i va atribuir l’obertura d’aquesta investigació judicial al que va considerar una persecució política per aconseguir un govern progressista i va parlar de “fang”.

Presó preventiva

Cerdán estarà com a pres preventiu un màxim de cinc dies al departament d’ingressos de Soto del Real-Madrid V amb l’objectiu de ser avaluat pels tècnics de la presó i assignar-li una cel·la.

Sánchez: “Actuem amb contundència i és el moment de la Justícia”

El PSOE va assumir l’impacte de l’empresonament del seu exsecretari d’Organització, Santos Cerdán, el futur del qual els dirigents socialistes deixen en mans dels tribunals, una vegada creuen que el seu partit ha actuat amb contundència contra ell.

El mateix líder socialista i president del Govern central, Pedro Sánchez, va mostrar el seu respecte a la decisió del jutge Leopoldo Puente i va remarcar que el PSOE va actuar degudament des del primer minut. “Prenem les decisions que prenem, actuem amb contundència i ara és el moment de la Justícia”, va indicar Sánchez en una roda de premsa en la primera jornada de la IV Conferència Internacional per al Finançament al Desenvolupament de l’ONU que se celebra a Sevilla. Mentrestant, la número dos del partit i vicepresidenta primera del Govern, María Jesús Montero, es va limitar a apuntar que el jutge tindrà “els seus motius i les seues raons” per enviar Cerdán a la presó. També va dir que, en tot cas, és un “assumpte d’una persona que no té a veure” amb la formació, perquè ja està de baixa en el PSOE.Entre els crítics, l’expresident socialista d’Aragó Javier Lambán es va preguntar “què ha de passar” perquè l’actual PSOE “reaccioni i impulsi un canvi radical”. Així mateix, el president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, va apuntar que “avui hi ha gent a Espanya que practica el victimisme permanent”, al·ludint al cas de Santos Cerdán.Per la seua part, la presidenta del Govern de Navarra, María Chivite, va insistir que està “molt tranquil·la” en relació amb la presumpta trama de corrupció que revela l’informe de l’UCO i va destacar que “ara per ara” no es coneix “res que afecti el Govern de Navarra”.

El PP insta els socis del PSOE a moure fitxa

La secretària general del PP, Cuca Gamarra, va considerar que la decisió del Tribunal Suprem d’enviar a presó provisional Santos Cerdán suposa un “salt qualitatiu” i va posar el focus en els socis del PSOE perquè es pronunciïn.

Sumar : “La presó obliga a fer una reflexió”

La coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, va afirmar que la decisió del jutge d’enviar a presó provisional l’exnúmero tres del PSOE els obliga a “una reflexió” i va avançar que s’adheriran a la sol·licitud dels comuns de ser acusació popular en el cas Koldo.

El PNB acusa Santos Cerdán de mentir

El PNB va acusar Santos Cerdán de “mentir” en la seua declaració davant del Tribunal Suprem i considera “ridícul” assenyalar que l’empresari guipuscoà Antxon Alonso va influir en la formació jeltzale perquè recolzés la moció de censura que va desallotjar Mariano Rajoy de la presidència del Govern central.

Junts, expectant davant dels canvis en el PSOE

El portaveu de Junts, Josep Rius, ha observat el “panorama canviant” del PSOE i estaran atents a com es desenvolupi el comitè federal dels socialistes d’aquest dissabte i a la compareixença del president del Govern estatal, Pedro Sánchez, la setmana que ve al Congrés dels Diputats.

La Justícia no reconeix l’aforament de Gallardo

El Tribunal Superior de Justicia d’Extremadura considera que la condició de diputat autonòmic del socialista Miguel Ángel Gallardo i, per tant, el seu aforament es va produir en “frau de llei” i torna la causa contra aquest i David Sánchez, germà del president del Govern central, al jutjat instructor.