Un home de 90 anys mata la seua parella de 86 a Astúries

Un home de 90 anys va ser detingut ahir com a presumpte autor de la mort de la seua dona de 86 anys al seu domicili familiar de Pola de Laviana, a Astúries. L’alerta per aquest crim va arribar sobre les sis del matí, quan el mateix marit va enviar un missatge a la cuidadora d’ambdós per avisar que anava a matar la seua dona, i va ser aquesta persona la que va alertar la Guàrdia Civil.

Els agents van trobar el cos de la dona al llit i l’home ensagnat per lesió amb arma blanca. El presumpte autor va ser traslladat a l’hospital i de moment no passarà a disposició judicial atesa la seua situació mèdica i psicològica, encara que pel que sembla les ferides no són gaire greus.

Segons la Guàrdia Civil, no constaven antecedents, mesures cautelars ni denúncies en el sistema VioGén.

La delegació del Govern contra la Violència de Gènere amb prou feines va tardar unes hores a confirmar la naturalesa masclista de l’assassinat, que es converteix en la víctima mortal número 22 per violència de gènere en el que va de 2025.

D’altra banda, l’Audiència de Salamanca va condemnar un home a dos anys de presó per violar el 2022 una jove que en el moment dels fets tenia 16 anys i li havia demanat que la portés al seu domicili. Ambdós eren coneguts i l’home, en aquell moment de 21 anys, va agredir sexualment la víctima després d’estacionar el seu vehicle.