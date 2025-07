Sumar no aconsegueix arrancar al PSOE mesures per evitar la corrupció pel cas Cerdán

Imatge de la reunió celebrada ahir entre Sumar i el PSOE per analitzar la situació de la coalició. - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

La coalició Sumar va entregar ahir en la reunió amb el PSOE un document de negociació per reimpulsar la legislatura després dels últims casos de corrupció que afecten exmembres del Partit Socialista. Proposa la creació d’una llei integral i una agència anticorrupció, l’enduriment del Codi Penal, la prohibició d’indults a condemnats per aquest tipus de delictes, i també planteja mesures socials urgents en habitatge, dependència o conciliació.

A la reunió van assistir en representació del PSOE la vicepresidenta primera del Govern central, María Jesús Montero; el ministre de la Presidència i Justícia, Félix Bolaños, i el secretari d’Estat de Relacions amb les Corts i Assumptes Constitucionals, Rafael Simancas. Per part de Sumar van acudir el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, el secretari d’Estat de Sanitat, Javier Padilla (Més Madrid); i els diputats Enrique Santiago (IU), Candela López (comuns) i Jorge Pueyo (Chunta Aragonesista).

Al document, Sumar reclama un “reseteig de la legislatura” centrat en dos eixos prioritaris: la “regeneració democràtica, amb mesures exemplars contra la corrupció” i el rellançament de l’agenda social per combatre les desigualtats.

La coalició d’esquerres exigeix específicament l’obertura d’una comissió d’investigació sobre el cas Ábalos-Santos Cerdán en la qual “cap gran partit no disposi d’una majoria de bloqueig a la taula”, amb l’objectiu de depurar responsabilitats polítiques després dels últims escàndols que afecten l’exministre i exsecretari d’Organització del PSOE.

Tanmateix, Urtasun va reconèixer que la reunió no va ser satisfactòria perquè no hi va haver avanços i, a més, va avisar el PSOE que el risc més gran de la legislatura és el seu “immobilisme”.

Per la seua part, fonts socialistes van destacar la cordialitat del partit i van assegurar que estan oberts a incorporar algunes de les mesures plantejades per Sumar, centrades en la lluita contra la corrupció i l’impuls de la denominada “agenda social” del Govern espanyol. Però els socialistes van deixar clar que els anuncis els farà el mateix president del Govern estatal, Pedro Sánchez, al Comitè Federal del PSOE d’aquest dissabte i en la compareixença al Congrés del 9 de juliol.

La reunió també ha de servir per a la renovació de l’executiva del partit que Sánchez va anunciar el passat 12 de juny després de la dimissió forçada del secretari d’Organització. Així, l’equip actual, format en l’entorn de Santos Cerdán, es va formar al 41 Congrés del PSOE de Sevilla el novembre de l’any 2024.

L’Audiència rebutja anul·lar l’escorcoll a casa de Koldo García

L’instructor del cas Koldo a l’Audiència Nacional ha rebutjat anul·lar l’escorcoll del 20 de febrer del 2024 al domicili de l’exassessor de l’exministre de Transports, José Luis Ábalos, Koldo García, i de la seua llavors parella, en el qual es van trobar els àudios que han destapat la presumpta trama de manipulació d’obres. Va descartar que fos una mesura desproporcionada per la presència a l’habitatge de la filla petita dels dos, que llavors tenia tres anys. Els enregistraments que va fer García entre 2019 i 2023 de les converses que va mantenir amb Ábalos i Santos Cerdán –ja exnúmero 3 del PSOE–, han capgirat el cas i han portat a la imputació i a l’ingrés a presó provisional d’aquest últim.

Per la seua part, el president del CIS, José Félix Tezanos, va advocar ahir per esperar la resolució judicial sobre el cas Koldo per saber si els implicats “són corruptes o si estem davant d’un muntatge”, i va advertir que “no sap si es trobaran” els diners de les presumptes mossegades.