La contracta de la firma de Binèfar se situa en el nucli del cas Cerdán

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

El jutge del Suprem Leopoldo Puente manté en el nucli de les investigacions del cas Cerdán la contracta de manteniment de carreteres a Terol per valor de 5,7 milions d’euros que el 2021 va obtenir l’UTE formada per Levantina de Ingeniería y Construcción (LIC) i per Marco Infraestructuras y Medio Ambiente, del grup de Binèfar Construcciones Marco.

Així, Puente va interrogar ahir José Ruz, el responsable de LIC, de qui veu indicis que “podria haver-se beneficiat, a canvi d’un preu, en col·laboració amb els investigats Koldo García i José Luis Ábalos, de l’adjudicació d’obres” entre les quals es troba la de Terol, que jurídicament es tradueix en la sospita dels delictes d’“integració en organització criminal i de suborn actiu”.

L’empresari va negar en la seua declaració que hagués pagat mossegades a l’exministre de Transports i al seu exassessor a canvi de l’adjudicació d’aquestes contractes, encara que el magistrat conclou que amb les seues explicacions “de cap manera poden considerar-se desvirtuats” els indicis que ha anat aportant als seus informes l’UCO (Unidad Central Operativa) de la Guàrdia Civil.

El magistrat, que fins a la data no ha dirigit cap mena d’actuació contra els responsables de la constructora de la Franja ni contra l’UTE, més enllà del que puguin sortir indirectament de l’escrutini dels comptes bancaris del seu exsoci, va decidir ahir retirar a José Ruz el passaport, prohibir-li a més sortir del territori estatal i imposar-li també compareixences quinzenals de control davant dels jutjats de València.

El jutge assenyala com a adjudicacions sota sospita vinculades a LIC una a l’autovia del Camí de Sant Jaume, unes altres a Dos Hermanas i Los Palacios (Sevilla), una a l’estació de l’AVE d’Elx o “el condicionat d’una carretera aTerol; en els termes en els quals les esmentades obres apareixen significades, amb les seues respectives vicissituds”, per l’UCO.

Les dos empreses eren competència i sòcies alhora

� El grup lliterà Construcciones Marco i la firma valenciana Levantina de Ingeniería y Construcción, que aquesta any ha aparegut per primera vegada al llistat de morosos de l’Agència Tributària amb un pagament pendent de 972.130 €, pugnaven com a competència per aconsseguir alguna obra del ministeri de Transports alhora que participaven com a UTE en la licitació que va acabar amb l’adjudicació de la contracta de la direcció general de Carreteres a Terol, que avui explota la primera en solitari després de la fallida de la segona. Aquesta contracta va ser adjudicada a començaments del 2021. Per aquestes mateixes dates, LIC i Marco intentaven aconseguir, per separat, la contracta per a la millora de la permeabilitat de l’AVE a Loja (Granada), valorada en dos milions d’euros.