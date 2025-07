El PP arranca el seu XXI Congrés reforçant Feijóo i criticant la corrupció del PSOE

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El Partit Popular va arrancar ahir el XXI Congrés Nacional per reelegir Alberto Núñez Feijóo com a president del partit i candidat a la presidència del Govern central. Sota el lema “Pren partit per Espanya”, els més de 3.200 compromissaris del PP es reuneixen a Ifema Madrid fins demà.

El Congrés va ser presidit per l’alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, que va explicar que el projecte popular “no es construeix des dels extrems”. La jornada es va centrar en la intenció del PP de tornar al Govern espanyol i en les crítiques a la corrupció del PSOE en plena crisi pel cas Cerdán. Els populars van promocionar a l’esdeveniment el seu nou marxandatge, que consisteix en samarretes i dessuadores amb frases mítiques de Mariano Rajoy com “molt espanyols i molt espanyols”, a més de frases de Pedro Sánchez com “són les cinc i no he dinat”.

Feijóo va entrar acompanyat pels expresidents del Govern estatal José María Aznar i Mariano Rajoy, a qui va definir com a “amics i consellers” i va posar com a exemple que Espanya “es pot governar molt millor”.

Aznar va cridar a conformar una “majoria nacional ampla, a dreta i esquerra” i va carregar contra l’actual cap de l’Executiu espanyol, Pedro Sánchez, i la seua “golferia estructural”. “Si negocies els pressupostos en una presó, t’associes amb presidiaris i pactes una amnistia amb delinqüents, no t’estranyi acabar a la presó, perquè aquest és el teu ambient”, va assegurar l’expresident. Per la seua part, Rajoy va defensar un canvi sense “revenja” i sense caure en “un nou sanchisme” al mostrar confiança a Feijóo, i va criticar Sánchez per “sotmetre’s al xantatge constant dels seus socis”. La ja exsecretària general, Cuca Gamarra, va confiar en la gestió del seu successor al càrrec, Miguel Tellado, i va posar en la Constitució i en la convivència els “límits” per negociar amb Junts.

Feijóo fitxa un exalt càrrec del Govern de Rajoy per a Economia

Alberto Nadal, exsecretari d’Estat de Pressupostos i Despeses al Govern de Mariano Rajoy, s’incorpora a l’executiva de Feijóo com a vicesecretari d’Economia i Desenvolupament Sostenible. A més, el fins ara secretari d’Economia, Juan Bravo, continuarà també a la direcció com a vicesecretari d’Hisenda, Habitatge i Infraestructures.

D’altra banda, la designació d’Albiol com a president del Congrés va donar continuïtat a l’elecció de Dani Sirera, candidat del PP a l’alcaldia de Barcelona, com a redactor a la ponència d’estatuts per part de la Junta Directiva Nacional. Així mateix, Dolors Montserrat seguirà al Comitè de Direcció del PP, amb la qual cosa quedarà una mica apartada la figura del líder del PP de Catalunya, Alejandro Fernández.