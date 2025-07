Trump rubrica la llei de retallada fiscal i diu que és la seua “victòria més gran”

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El president dels Estats Units, Donald Trump, va firmar la matinada de divendres a dissabte la seua ambiciosa llei de retallades fiscals i pressupostàries, una norma que va qualificar com la seua “victòria més gran fins ara” i que està previst que incrementi el dèficit nord-americà en els propers anys, a banda de reduir l’abast de determinats programes d’assistència social federals.

En un acte celebrat amb motiu de la festivitat nacional del Dia de la Independència al jardí de la Casa Blanca, Trump va firmar la llei que va ser aprovada a última hora de dijous pel Congrés. En un discurs previ pronunciat des del balcó de la Casa Blanca, el president va subratllar que “no s’ha vist un ànim així al país en molts, molts anys i dècades”. El president va afirmar que el seu cridat “gran i bonic projecte de llei” inclou “la retallada d’impostos més gran de la història dels EUA, la retallada de despeses més gran, d’1,7 bilions de dòlars”,, “la inversió més gran en seguretat fronterera en la història dels Estats Units” i “una de les modernitzacions militars més vitals de tots els temps”. El pla implica, entre altres coses, una retallada d’entorn d’1 bilió de dòlars en finançament per a serveis com el pla sanitari Medicaid o el d’assistència per a la compra d’aliments.