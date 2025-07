Les inundacions a Texas ja deixen una setantena de morts i desenes de desapareguts

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Les devastadores inundacions provocades pel desbordament del riu Guadalupe havien deixat ahir almenys 70 morts a l’estat nord-americà de Texas, en especial al comtat de Kerr, on almenys es comptabilitzaven 59 morts, entre els quals 21 nens. L’enorme torrent d’aigua s’ha acarnissat amb el centre i el sud texà; la regió coneguda com Texas Hill Country, sota l’amenaça una altra vegada d’imminents pluges torrencials i nous desbordaments. L’últim balanç va ser proporcionat pel xèrif del comtat de Kerr, Larry Leitha, que va precisar que hi havia 18 adults i quatre nens pendents d’identificació, mentre que el governador adjunt de l’estat, Dan Patrick, va avisar que dona gairebé per segur que el nombre de víctimes augmentarà en les pròximes hores. S’havia aconseguit rescatar 850 persones.

Els serveis de rescat continuaven ahir amb els treballs per trobar supervivents, incloses onze nenes desaparegudes que es trobaven en un campament cristià en el moment de l’avinguda del riu, conscients que aquestes xifres “canviaran constantment”, com va expressar l’administrador de la ciutat de Kerrville, Dalton Rice, a CNN.

A més, les pluges no cessaran. L’última avaluació publicada ahir al matí pel servei meteorològic de l’estat (NWS) avisava de precipitacions intenses, des de localitzades fins a disperses, amb possibilitat d’inundacions sobtades localitzades, des del centre-oest fins al centre de Texas.

Declaració de “gran desastre”

Per la seua part, el president dels Estats Units, Donald Trump, va anunciar la declaració de “gran desastre”. “Acabo de firmar la Declaració de Gran Desastre per al comtat de Kerr, a Texas, per garantir que els nostres valents serveis d’emergència tinguin immediatament els recursos que necessitin”, va anunciar Trump en el seu compte a la xarxa social Truth Social.

Trump va mencionar les famílies que estan vivint una “tragèdia inimaginable” amb tantes morts i persones desaparegudes. “L’Administració Trump continua treballant estretament amb els dirigents estatals i locals”, va subratllar abans de recordar que la secretària de Seguretat Nacional, Kristi Noem, va visitar dissabte el lloc juntament amb el governador Greg Abbott.