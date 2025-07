Mínguez: “Estic orgullosa del nivell d’exigència amb el qual hem reaccionat”

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La nova portaveu del PSOE, la diputada lleidatana al Congrés Montse Mínguez, va dir ahir en declaracions a SEGRE que és un “orgull” ostentar aquest càrrec en un partit que “té un nivell d’exigència tan alt a l’hora de reaccionar davant de casos de corrupció o d’atac a les dones”. “Podem sentir que el que ha passat recentment ens ha dolgut, però no pot tacar el treball fet fins avui”, en al·lusió als set anys de mandat socialista, encapçalats pel president Pedro Sánchez.

“Ens hem reforçat i renovat per continuar creixent”, va afirmar Mínguez, que també va apuntar que la formació va fer abans-d’ahir “autocrítica, exigint-nos més i proposant noves mesures”, part de les quals es preveuen anunciar dimecres. “Hi ha dos formes molt diferents d’actuar, una és amb autocrítica i acció immediata, i l’altra és tapant la corrupció”, va sentenciar.

“Treure’s la careta”

Amb relació a les declaracions del líder popular, Alberto Núñez Feijóo, sobre que no contempla posar cordons sanitaris a Vox, la portaveu socialista va manifestar que li “toca treure’s la careta” i que la proposta del PP, “lluint Aznar i Rajoy, no és de futur, sinó una advertència per a tothom”.