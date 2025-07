Mínguez acusa Feijóo de fer un "cop de volant cap a la ultradreta" renunciant als cordons sanitaris a Vox

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

La nova portaveu del PSOE, la lleidatana Montse Mínguez, ha acusat aquest dilluns al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de fer un "cop de volant cap a la ultradreta" amb la seva decisió de renunciar als cordons sanitaris a Vox. "El PP no fa un viatge al centre", ha avisat Mínguez en resposta al discurs de tancament que Feijóo va fer ahir al 21è congrés dels populars. D'altra banda, ha assegurat que amb el "nivell d'exigència" que hi ha al partit socialista, Feijóo hauria sigut expulsat "fa anys" per haver "coquetejat amb el narcotràfic". Pel que fa al comitè federal celebrat pel PSOE aquest dissabte, ha dit que ha deixat al partit "reforçat i amb ganes de continuar". "El més feminista dels darrers anys", ha reblat.

Pel PSOE, que aquest matí ha reunit la seva nova executiva, el cap de setmana ha demostrat que els dos grans partits espanyols tenen maneres oposades d'entendre la política. "Un PP sense debat, primàries i amb aplaudiments vergonyosos a Mazón i Ayuso", ha exposat Mínguez tot lamentant l'aposta permanent de Gènova "per l'insult". Al PSOE, per contra, destaquen que el comitè federal que van celebrar dissabte va exhibir un Pedro Sánchez "obert, honest, sincer i compromès".

"El full de serveis d'aquest govern no és que sigui bona o millorable, és que és espectacular", ha asseverat Mínguez tot posant d'exemple les dades socials, d'ocupació o evolució econòmica d'Espanya d'ençà que governa Sánchez. A més, ha defensat que el PSOE s'ha "renovat i reforçat" i "dona la cara" davant la crisi oberta pel 'cas Cerdán'. "No som iguals, i no permetrem que se'ns compari", ha conclòs.

Resposta al PP

Segons Mínguez, el PP ha escenificat aquest cap de setmana un gir a la dreta amb l'aprovació de les seves ponències i els discursos de Feijóo, José María Aznar i Isabel Díaz Ayuso. "Han renunciat a la política del centre i presenten una agenda d'involució que ja coneixem a les comunitats on governen, i on fan retallades en polítiques d'igualtat, de cooperació i socials", ha alertat la portaveu socialista i diputada del PSC al Congrçes.

Des del PSOE també han respost al discurs on Aznar va insinuar que Pedro Sánchez hauria d'acabar a la presó pels seus pactes amb l'independentisme i la proximitat amb exdirigents com Santos Cerdán. "Ens dona lliçons als socialistes un expresident del govern que té fins a set exministres condemnats o imputats, un expresident que va intentar enganyar la societat amb la gestió dels atemptats de l'11-M", ha lamentat Mínguez.

Relació amb els socis

Sobre la relació amb els socis, com Sumar i Podem, que demanen més mesures anticorrupció, Mínguez ha remarcat que no és cert que no s'hagin depurat responsabilitats. "Amb un informe de l'UCO (...) ja s'han expulsat les persones que ens han decebut, i amb una notícia d'un diari, el mateix. Cada partit pot pensar que no és suficient, potser per molta gent no ho serà", ha destacat. "Mai és suficient, i és bo que en aquests temes, al PSOE, se'ns exigeixi molt", ha afegit.

"Els grups estan esperant les mesures que proposarà el president del govern i hi ha una confiança que el debat del dimecres serà positiu i sortirem més reforçats com a estat. Els socis de govern, Sumar, i d'investidura, han sigut partícips de totes les mesures que han millorat la vida de la gent els darrers anys, i saben que si l'alternativa és un Feijóo que va cap als ultres, és el contrari al que hem aconseguit plegats", ha reblat Mínguez.