Trump intensifica la pressió pels aranzels a dies d’expirar el termini

A falta de tres dies perquè expiri el termini donat pel president dels EUA, Donald Trump, per assolir pactes comercials, la incertesa continua sent la nota dominant, amb Washington incrementant la pressió i insistint en els missatges contradictoris, mentre la Unió Europea (UE), el Japó, Corea del Sud o l’Índia proven d’accelerar les negociacions. Trump assegura que enviarà avui –a l’apuntar inicialment que seria divendres passat– cartes detallant els aranzels que s’implementaran a partir de l’1 d’agost si en teoria no hi ha un acord per al termini establert originalment, que és dimecres vinent.

El president va anticipar que els gravàmens serien de fins al 70% per a alguns països, un nivell molt superior al dels mal anomenats “aranzels recíprocs” que va fer públics el passat 2 d’abril. En una altra mostra d’aparent volubilitat, Trump va manifestar divendres passat que en realitat prefereix enviar cartes en lloc d’asseure’s a negociar amb “centenars de països”. Tot això s’interpreta com una estratègia de la Casa Blanca per exercir pressió d’última hora sobre els socis comercials.

En tot cas, els missatges que surten de Washington resulten en ocasions contradictoris, si no caòtics. El secretari del Tresor, Scott Bessent, ha evidenciat avui aquesta situació en una entrevista concedida a la CNN, en la qual va ser qüestionat sobre què passarà exactament dimecres.“Ja veurem... No revelaré la nostra estratègia, perquè estarem molt ocupats en les pròximes 72 hores”, va replicar Bessent de manera críptica. Al ser preguntat sobre per què només s’han aconseguit dos acords marc –amb el Regne Unit i amb el Vietnam–, que a més els falta la profunditat d’un tractat comercial a l’ús, i un pacte per rebaixar la tensió amb la Xina quan Trump va arribar a prometre “90 acords en 90 dies”, un titubejant Bessent va dir que el president “mai va prometre això”. “Quan enviem les cent cartes (a cent països) fixarem les tarifes aranzelàries, amb la qual cosa en tindrem cent (pactes) fets en els propers dies”, va detallar el secretari del Tresor. “Si vols comerciar amb els EUA, això és el que hi ha”, va sentenciar.