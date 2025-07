El PP es compromet a governar en solitari, sense una coalició amb Vox

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El nou secretari general del PP, Miguel Tellado, va aclarir ahir que el “compromís” del líder del partit, Alberto Núñez Feijóo, és governar en solitari i que, per tant, tanca la porta a una hipotètica coalició amb Vox, alhora que va posar èmfasi que per liderar un futur Executiu només hi ha dos opcions: ell o el socialista Pedro Sánchez.

L’acabat d’estrenar secretari del partit va haver de fer aquest aclariment després que en roda de premsa assegurés que Feijóo “aspira” a liderar un Govern del PP sòlid, únic, unit i “monocolor” i que afirmés que el seu únic cordó sanitari és amb Bildu, però no amb Vox, els votants del qual, va dir, “mereixen un respecte”. Segons el parer de Tellado, l’experiència dels governs de coalició presidits per Pedro Sánchez serveix al PP per voler evitar que es reeditin si Feijóo governa, perquè més que de coalició estan sent “de col·lisió”, ja que els ministres de Sumar “critiquen” els del PSOE, la qual cosa és “patètic” en un mateix gabinet. A partir d’allà, va insistir en l’argument de Feijóo per rebutjar un bipartit.

“Ell vol donar a Espanya un govern únic i unit, no un govern trencat com el de Pedro Sánchez”, va remarcar, abans d’apuntar que per aconseguir aquest objectiu intentaran “concentrar el vot de centre i centredreta”. “tots els que vulguin fer fora Pedro Sánchez han de votar el PP i Feijóo”, va dir, incidint que volen que els votin de “forma proactiva” perquè tenen un “projecte de país”.

Davant d’això, el líder de Vox, Santiago Abascal, va acusar Feijóo de no voler un govern de coalició per buscar una aliança amb el PSOE i li va demanar que ho digui “clarament”.

Puigdemont retreu les crítiques d’Illa a Aznar

El president de la Generalitat, Salvador Illa, va titllar ahir, en declaracions a RNE, de “vergonyós” que l’expresident del Govern central José María Aznar hagi “amenaçat amb la presó” l’actual cap de l’Executiu de l’Estat, Pedro Sánchez, i va assenyalar: “Davant de les amenaces, no ens acovardim, ens encoratgem.” Illa va fer referència al discurs d’Aznar al congrés del PP, on va afirmar que “si negocies els pressupostos en una presó i pactes una amnistia amb delinqüents, no t’estranyi acabar a la presó”. L’afirmació d’Illa sobre les amenaces va indignar el líder de Junts, Carles Puigdemont, que li va retreure que alci la veu “exclusivament” quan aquestes amenaces apunten a membres del PSOE.

Per la seua part, l’alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, va rebutjar la possibilitat que el PP visiti Puigdemont a Bèlgica a canvi del seu suport a una moció de censura, que, malgrat tot, va instar Junts a negociar.

Populars demanen al PNB que expliqui la seua relació amb el PSOE

La secretària general del PP basc, Esther Martínez, va insistir ahir a demanar explicacions al PNB per “la seua relació amb el PSOE de Sánchez i Cerdán” i va assenyalar que és “preocupant” el “mimetisme entre la seua manera d’actuar”. Tot després que diverses publicacions assenyalessin que l’exsecretari d’Organització del PSOE, Santos Cerdán, feia “negocis amb una empresa controlada pel tresorer històric del PNB”. Per la seua part, la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, va reivindicar l’acció de “referents socialistes” com el president de Castella-la Manxa, Emiliano García Page, malgrat la “desesperació” del PSOE.