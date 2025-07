Els socis donen a Sánchez una mica d’oxigen al presentar mesures contra la corrupció

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El president del Govern central, Pedro Sánchez, va tornar ahir a demanar perdó per haver confiat en qui no ho hauria d’haver fet, aquesta vegada davant del ple del Congrés dels Diputats, en una sessió que es presentava clau per a la continuïtat de la legislatura. Després de setmanes convulses pels casos de corrupció i la crisi interna del PSOE provocada per Santos Cerdán, el president va intentar respondre a les exigències dels seus socis d’investidura presentant un pla estatal de 15 mesures contra la corrupció, que recull bona part de les propostes dels seus socis de Sumar, després d’admetre que va pensar a dimitir i a convocar eleccions davant de l’escàndol que va escatxigar el que va ser el número tres dels socialistes, afirmant que ho va descartar perquè es considera un “polític net” desconeixedor de les corrupteles que el sotjaven i perquè encara li falta temps per culminar el seu projecte polític. “No tiraré la tovallola”, va sentenciar. Les mesures estrella del seu pla contra la corrupció són la creació d’una agència independent anticorrupció, l’obligació de sotmetre a auditories externes els partits, la protecció als denunciants i un cèrcol per perseguir amb més fermesa les empreses corruptores.

Els seus socis d’investidura van respondre donant-li un baló d’oxigen, però van condicionar el seu suport al fet que compleixi un pla que acabi d’una vegada per sempre amb la corrupció i avanci en l’agenda social compromesa. “Governar no és resistir”, li va advertir el seu soci de coalició, Sumar. Mentre que des d’ERC, que van considerar que amb el que hi ha sobre la taula no es pot tombar un govern, van advertir que si la corrupció “escala”, l’esquerra forçarà eleccions anticipades. Junts va anar un pas més enllà assegurant que Sánchez ja estava en la “pròrroga” de la confiança i que aquest temps extra “no dura tota la legislatura”. Així mateix, des del PNB van recordar que la seua confiança en el Govern es “troba a l’UCI”. En la mateixa línia es van expressar Podem, Bildu i el BNG, mentre que Coalició Canària va exigir directament a Sánchez sotmetre’s a una qüestió de confiança. Del guió marcat no van sortir ni PP, ni Vox. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, va tornar a demanar la dimissió del president i el va acusar de ser “partícip a títol lucratiu de l’abominable negoci de la prostitució”, en al·lusió a negocis atribuïts al pare de Begoña Gómez, l’esposa del president del Govern d’Espanya. El seu atac personal va ser retret per la presidenta del Congrés i Sánchez el va acusar de portar 25 anys “consentint” la corrupció, assenyalant que el seu Govern i el de Zapatero han estat els més nets davant la corrupció de González, Aznar i Rajoy. Els ultres de Vox, a més de demanar la dimissió del president, va retreure a Feijóo que vulgui ser el PSOE “blau” pels seus casos de corrupció.

Díaz esclafeix a plorar al recordar el ple el seu pare

L’inici del ple d’ahir va estar marcat per la mort del veterà sindicalista Suso Díaz, pare de la ministra de Treball, Yolanda Díaz. El president Pedro Sánchez va iniciar la seua intervenció traslladant el seu “afecte” a la vicepresidenta segona, que no va poder contenir les llàgrimes. Díaz, que va assistir al ple al considerar-lo “transcendental”, va abandonar el grup blau de l’Executiu per seure amb el seu grup.

Agència d’integritat

Planteja posar en marxa una Agència d’Integritat Pública que assumirà les funcions clau per a la prevenció i persecució de pràctiques corruptes.

Canvi de mètode

Preveu estendre la metodologia aplicada a l’adjudicació dels Fons Next Generation a tota l’Administració.

Ús de la IA

Introducció d’aplicacions d’intel·ligència artificial (IA) a la plataforma de contractació del sector públic.

Control d’empreses

Exigència de sistemes per garantir el compliment de les mesures contra la corrupció per part de les empreses i un sistema d’exclusió i “llistes negres”.

Als denunciants

Incloure en la Llei d’Enjudiciament Criminal mesures per garantir la protecció de qui denunciï actes de corrupció.

A la corrupció

Reforç de la capacitat de l’Estat per investigar, jutjar i sancionar la corrupció.

Més altes

Enduriment de les penes per delictes contra l’Administració Pública i també de les sancions als partits per infraccions comptables.