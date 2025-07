Sánchez reitera que Espanya no necessita gastar el 5% en defensa

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El president del Govern central, Pedro Sánchez, va reiterar ahir en la seua compareixença de la tarda al Congrés que Espanya no necessita gastar el 5% del PIB en defensa per assolir els objectius de capacitats militars compromesos amb l’OTAN. Després de les explicacions sobre el cas Cerdán, Sánchez va parlar sobre de la cimera de l’Aliança, la reunió del Consell Europeu i la cimera sobre el Finançament per al Desenvolupament de l’ONU, celebrats en les últimes setmanes.

Sánchez va defensar que la despesa del 2,1% del PIB és “suficient” per a Espanya, i va carregar contra el secretari de l’OTAN, Mark Rutte, dient que “no té dades ni capacitat” per fer els càlculs. A més, el president va assegurar que no arribaria al 5% ni tenint “majoria absoluta” i va declarar que “la inversió més gran en defensa” és apostar per “la pau, el desenvolupament i l’ONU”.

En relació amb la invasió de Gaza, Sánchez va acusar Israel de “perpetrar el genocidi més gran d’aquest segle” a Gaza i Cisjordània, i va criticar la hipocresia de la UE declarant que “el que se li recrimina a Putin no se li ha de permetre a Netanyahu a Palestina”. Sumar va exigir a Sánchez que “trenqui l’acord d’associació amb Israel” i va insistir a no augmentar la despesa militar. ERC va seguir la mateixa línia i va acusar PP i Vox d’escollir “Trump davant d’Espanya”, mentre que el diputat lleidatà de Junts Isidre Gavín va titllar de “paperot” la participació d’Espanya a la cimera de l’OTAN a la Haia. Podem va qualificar el pla de rearmament com “un robatori a la classe treballadora” i amb EH Bildu i BNG va demanar al Govern sortir de l’Aliança.

Feijóo titlla de “ridícula” l’actuació de Sánchez a l’OTAN

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, va titllar Sánchez de “farsant” pel seu “ridícul” a l’OTAN i el va acusar de mentir a l’firmar el compromís del 5% i de quedar com “l’aliat menys lleial”. Sánchez va respondre assegurant que Feijóo hauria “acceptat un 7% per poder fer-se una foto com la d’Aznar” i li va advertir que “està més sol que mai” en la seua defensa d’Israel. Mentrestant, Vox va assenyalar que “de totes les disfresses que es posa Sánchez”, el pitjor és la de “líder internacional”.

El jutge vol els missatges entre Koldo i Aldama sobre Villafuel

El jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz, que investiga la trama dels hidrocarburs, va demanar ahir les comunicacions entre l’empresari Víctor de Aldama i Koldo García, antic assessor de l’exministre de Transports José Luis Ábalos, sobre “les activitats relatives a l’obtenció del títol d’operadora per Villafuel”, empresa clau de la trama que està investigada per un frau de 182,5 milions en l’IVA. A més dels missatges, Pedraz va demanar també incorporar els moviments bancaris de diverses empreses.

Paral·lelament, el magistrat del Tribunal Suprem Leopoldo Puente va rebutjar l’última sol·licitud feta per Koldo perquè li tornés el telèfon mòbil que la Guàrdia Civil li va requisar durant l’escorcoll del seu habitatge el 2024, malgrat que va assegurar que ho farà “tan aviat com sigui possible”. La defensa de Koldo al·legava que el necessitava per defensar-se de les acusacions d’“assetjament sexual i laboral” de Claudia Montes, amiga d’Ábalos i Miss Astúries 2017.