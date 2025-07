Suspenen la recerca dels desapareguts de Cubelles per la dana per falta d’indicis

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Els Bombers van suspendre ahir la recerca de dos persones a Cubelles a causa de la dana al no trobar-ne cap rastre, i no reprendran les tasques si no apareixen nous indicis que apuntin que haurien pogut ser arrossegades per la força de l’aigua. Aquesta decisió va ser presa en una última avaluació de la situació i després de complir el propòsit que s’havien marcat de rastrejar el curs del riu Foix i els seus marges, les platges pròximes a la desembocadura, la línia de costa i mar endins. La suspensió de la recerca, que va començar dissabte a la tarda, és definitiva, i no es tornaran a activar els equips si no hi ha “nous indicis” que apuntin a la possibilitat que aquestes persones fossin arrossegades per l’aigua. Un únic testimoni va relatar com la força del riu es endur un adult i un menor quan travessaven una passarel·la de fusta, malgrat que fins ara no s’ha denunciat cap desaparició de persones per part de famílies o amics. El fort temporal que va caure dissabte sobre una part de Catalunya va portar al riu Foix a acumular fins a 200 metres cúbics d’aigua per segon, procedents del desembassament d’un pantà pròxim.

Mentrestant, la Generalitat va completar el trasllat a altres centres sanitaris dels 71 pacients ingressats a l’Hospital Comarcal Alt Penedès, ubicat a Vilafranca del Penedès, que va haver de tancar de manera temporal pels desperfectes causats pel temporal. Les pluges torrencials caigudes dissabte van provocar que s’inundés part del centre sanitari, amb acumulacions de fins a un metre i mig d’aigua en la planta baixa, i van deixar sense llum ni aigua l’edifici.

L’hospital no tornarà a obrir fins que no es restableixi per complet la normalitat en els subministraments i instal·lacions. Per traslladar els pacients es van activar 17 ambulàncies.

Les comarques de Lleida van registrar 1.431 llamps durant el temporal

Les comarques de Lleida van registrar durant el temporal dana de dissabte fins a 1.431 impactes de llamps, dels 16.099 de registrats a tot l’Estat. Encapçala el rànquing Barcelona (3.198). Els municipis més afectats (Urgell i Noguera, especialment) van tornar a poc a poc a la normalitat i sectors com l’agrari van valorar danys. Per exemple, finques de Tornabous o Anglesola van registrar la caiguda de pedra que hauria pogut danyar fins a la meitat de la collita, segons agricultors afectats. Preveuen informar aquesta setmana del sinistre. Al marge de l’aigua, Anglesola va registrar 77,7 litres per metre quadrat de pluja i Tornabous, 67.

En paral·lel, gran part de la població de Catalunya hauria hagut de rebre dissabte l’alerta de Protecció Civil per fortes pluges. Es van enviar dos avisos massius, un al migdia i un altre, rebaixant el nivell, poc abans de les 20.00. Però no tota la població va rebre els dos avisos. Algunes persones en van rebre només un i d’altres, cap. Protecció Civil creu que gairebé en el 90% dels mòbils van disparar correctament les alertes (anomenades ES-Alert), però reconeix que l’avís va fallar en alguns casos i s’investiga per què.