Trump amenaça Rússia amb aranzels del 100% si Putin no accepta un acord per posar fi a la guerra d'Ucraïna en 50 dies

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha amenaçat Rússia amb aranzels del 100% si el president del país, Vladímir Putin, no accepta un acord per posar fi a la guerra d'Ucraïna en 50 dies. "Estic decebut amb ell perquè em pensava que hauríem assolit un acord fa dos mesos, però sembla que no hi arribem", ha declarat aquest dilluns el líder nord-americà, en una atenció als mitjans des de la Casa Blanca després de mantenir una reunió amb el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte. Al mateix temps, el dirigent republicà ha anunciat l'enviament de noves armes a Ucraïna que pagaran els aliats europeus de l'OTAN, després que Trump amenacés d'aturar l'enviament de suport militar a Kíiv.