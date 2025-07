Nou detinguts ja en els aldarulls a Torre Pacheco

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Els disturbis a la localitat murciana de Torre Pacheco segueixen després de l’agressió patida per un veí dimecres passat. En total, són nou les persones detingudes fins ara i més de 30 sancions en aplicació de la Llei de Seguretat Ciutadana per aquests aldarulls amb caires racistes, segons va informar la delegada del Govern espanyol a Múrcia, Mariola Guevara. Dos són els detinguts en relació amb l’agressió al veí de Torre Pacheco ocorreguda dimecres passat, ambdós marroquins i no residents a la localitat, detonant dels aldarulls. S’investiga què feien allà i quin va ser el motiu de l’agressió, ja que no van robar a la víctima i únicament la van colpejar. Unes altres set persones han estat detingudes per diferents aldarulls vinculats a delictes d’odi, agressions i desordres públics.

El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va culpar Vox dels disturbis i va afirmar que darrere dels aldarulls “hi ha grups organitzats” que estan actuant en resposta a la pallissa que va rebre un veí presumptament en mans de migrants. Per la seua part, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, es va pronunciar sobre aquests incidents assegurant que “el racisme és incompatible amb la democràcia” i cridant a actuar “amb fermesa”.

El president de Vox, Santiago Abascal, va acusar Grande-Marlaska d’“estar darrere de les violacions a dones espanyoles, les ganivetades als espanyols i la violència als carrers contra els espanyols”.

Mentrestant, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va acusar el Govern de Pedro Sánchez d’“abandó de funcions” davant dels incidents quan, segons va recalcar, la seguretat als carrers és la seua “responsabilitat”. El PP es va situar ahir davant d’aquells que “volen apagar un incendi amb més gasolina”.

A més, l’Associació Unificada de Guàrdies Civils (AUGC) va voler posar de manifest que des de l’inici dels aldarulls “no es va considerar prou la gravetat d’aquests i sobretot fins on podia arribar l’escalada d’odi i de violència”.