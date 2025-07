Trump amenaça l’economia de Rússia si no hi ha un acord de pau

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El president dels EUA, Donald Trump, va augmentar ahir la pressió sobre el seu homòleg rus, Vladímir Putin, a l'amenaçar d’imposar “aranzels molt severs” si no s’assoleix un acord de pau amb Ucraïna en un termini de 50 dies, i va confirmar l’enviament de nou armament a Kíiv.

L’aparent canvi de posició del mandatari republicà es va escenificar durant una reunió a la Casa Blanca amb el secretari general de l’OTAN, Mark Rutte, després de diversos dies de mostrar una creixent frustració amb Putin per la seua negativa a aturar els bombardejos en territori ucraïnès.

En la reunió, va anunciar la intenció d’imposar “aranzels secundaris del voltant del 100%” a Rússia si no s’arriba a un acord de pau en els pròxims 50 dies. Un funcionari de la Casa Blanca va aclarir a la cadena CNN que quan el president es va referir a “aranzels secundaris”, es referia a un aranzel del 100% a Rússia i sancions secundàries a qui comprin petroli rus.

“Si jo fos Vladímir Putin, després de l’anunci d’avui em prendria més seriosament les negociacions sobre Ucraïna”, va comentar Rutte.

El principal punt d’inflexió en la relació de Trump amb Putin es va produir el 3 de juliol, durant una trucada en la qual el president rus va comunicar a Trump que no abandonarà els seus objectius a Ucraïna. Aquesta conversa va enfurismar el mandatari nord-americà, que des d’aleshores ha repetit que està “molt descontent” amb el cap del Kremlin.

Durant la reunió amb Rutte, Trump també va anunciar l’enviament d’armament a Ucraïna, inclosos els sofisticats sistemes antimíssils Patriot sol·licitats pel mandatari ucraïnès, Volodímir Zelenski, el cost dels quals serà assumit pels aliats europeus, no pels Estats Units. Així mateix, el president també va indicar que l’acord “inclou míssils i municions”, la qual cosa suggereix que podria tractar-se d’armament ofensiu, i no exclusivament defensiu, com s’havia especulat fins ara.

Malgrat l’enduriment del seu discurs, el líder nord-americà es va negar a qualificar el líder rus d’“assassí”.

“No vull dir que sigui un assassí, però és un tipus dur. Això ha quedat demostrat amb els anys”, va declarar, i va tornar a culpar de la guerra el seu predecessor, Joe Biden.