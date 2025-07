El Govern central tem l’extensió dels disturbis

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

La portaveu del Govern espanyol, Pilar Alegría, tem que els disturbis que viu aquests dies Torre Pacheco puguin “donar-se en altres territoris” perquè “l’odi, quan està alimentat de mentides, es converteix en un combustible més inflamable i això provoca que pugui estendre’s amb massa rapidesa”.

Mentrestant, la magistrada de guàrdia del Tribunal d’Instància de San Javier va acordar la llibertat provisional per als dos primers detinguts per l’agressió al veí de Torre Pacheco que va originar els aldarulls.

D’altra banda, la Fiscalia Superior de la Regió de Múrcia va obrir diligències d’investigació per estudiar si hi ha indicis de delicte en les manifestacions realitzades pel líder de Vox a Múrcia, José Ángel Antelo, en les quals acusava el PP i el PSOE dels aldarulls “per finançar i omplir els nostres carrers d’immigració il·legal”.

En aquest sentit, Alegría va dir que les manifestacions del líder murcià de Vox demostren que la formació d’ultradreta es refereix a la immigració com una “criminal”. Finalment, va recordar que, segons les últimes dades, relatives al 2023, el 73% del conjunt de delictes a Espanya són comesos per espanyols.

Detingut a Mataró un ultra que va cridar a fer una “cacera”

La Guàrdia Civil ha detingut a Mataró per la seua presumpta participació en un delicte d’incitació a l’odi un líder del grup ultra Deport Them Now UE, el mateix moviment que va difondre la setmana passada a les xarxes socials el comunicat que incitava a la “cacera” de l’immigrant a Torre Pacheco (Múrcia).

D’altra banda, els Mossos d’Esquadra estan investigant les causes de l’incendi que es va produir dissabte en una mesquita sense inaugurar de Piera, i els indicis apunten que el foc podria haver estat provocat.