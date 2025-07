El PSC tornaria a guanyar les eleccions catalanes amb 40-42 escons i Aliança es dispara fins als 8-9, segons el CEO

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

El PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament amb una forquilla d'entre 40 i 42 escons mantenint els 40 diputats actuals o perdent-ne fins a dos, segons el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO). Destaca el fort augment d'Aliança Catalana que es dispara dels 2 diputats que va aconseguir a les eleccions del maig de l'any passat fins als 8-9. Vox també augmentaria els seus diputats passant dels 11 als 12-14. Pel que fa als partits independentistes, Junts manté la segona posició amb 28-30 diputats, perdent-ne entre 5 i 7; mentre que ERC en podria guanyar entre 1 i 3 respecte als 20 actuals. La CUP repetiria resultats amb 3-4 escons igual que els Comuns (5-6) i el PPC (14-15). L'enquesta es va realitzar entre el 30 de maig i el 28 de juny.

L’enquesta del CEO es va realitzar entre el 30 de maig i el 28 de juny, i en aquest sentit ha coincidit amb l’esclat del cas Cerdán. En aquest sentit, des de l’ens conclouen que ha tingut un impacte “matisat” en la política catalana. Per exemple, el PSC mantindria els 40 escons actuals (40-42) i, a més, “bona part dels vots que perd anirien a la indecisió i no a consolidar cap alternativa”, en paraules del director del CEO, Joan Rodríguez. “L’impacte negatiu sobre el PSC va més en la línia d’alimentar la indecisió que no a afavorir altres partits”, ha insistit.

I mentre a Catalunya “augmenten les opinions positives” respecte del Govern (l’executiu rep un 4,9 sobre 10, la millor puntuació des del 2013 i una aprovació del 66% dels enquestats que no es veia des de març del 2017), a l’altra banda, augmenta la percepció negativa sobre la situació política espanyola, fins a un 68% dels enquestats. Amb tot, el 27% dels enquestats segueixen preferint Pedro Sánchez com a president del govern espanyol per davant de Feijóo (4%), Abascal (5%) i Yolanda Díaz (5%).

L’altre destacat del darrer baròmetre és el creixement tant de Vox com d’Aliança Catalana. Per Rodríguez el darrer Baròmetre no fa sinó confirmar “les tendències” observades en les darreres onades. Quant a Vox, ha asseverat que creix “a costa del PP”, analitzen des del CEO. Rodríguez ha subratllat el fet que el partit de Santiago Abascal és ara mateix la tercera formació en intenció de vot per darrere de PSC i ERC entre la població de fins a 50 anys.

Pel que fa a Aliança, i sempre remarcant que es tracta d’una “hipòtesi demoscòpica”, el CEO analitza que el partit d’Orriols està “treient vots” a Junts en espais de votants de centre i centredreta, degut al fet que en els darrers anys la formació de Puigdemont ha arrossegat un votant més de centreesquerra que la històrica Convergència i Unió, sempre segons l’anàlisi del CEO.

Perillaria la majoria actual

En termes de majories parlamentàries, segons l’enquesta del CEO, el bloc independentista podria sumar (68 escons) per la banda alta de la forquilla d’escons dels diferents partits, comptant això sí amb els 11 seients d’Aliança Catalana. D'altra banda, l'estimació d'escons també faria perillar la majoria parlamentària actual, ja que els partits d’esquerra que van votar la investidura de Salvador Illa (PSC, ERC i Comuns) deixarien de fer majoria, amb 66 escons a la cambra, en la banda baixa de la forquilla d’escons.