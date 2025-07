Sánchez: “La migració ha estat un factor de progrés”

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va llançar ahir un missatge a favor de la migració “segura, regular i ordenada” que segons el seu parer està contribuint al progrés i la “bona situació econòmica” d’Espanya. En una declaració des de Mauritània i acompanyat del president d’aquest país, Mohamed Ould Ghazouani, va recordar que en el seu dia Espanya va ser un país d’emigrants que van acudir a altres indrets del món a la recerca d’oportunitats mentre que ara la immigració està aportant al desenvolupament de l’economia estatal. Tot després de diversos dies de disturbis a la localitat de Torre Pacheco (Múrcia), en la qual grups ultres han fet crides contra la població immigrant. En aquest sentit va reivindicar la “col·laboració” de països emissors de migrants com Mauritània amb l’objectiu de garantir una migració “segura, regular i ordenada” que vagi en benefici de les dos societats.

En aquest sentit, ambdós països van firmar un acord en matèria de Seguretat Social que té per objectiu establir un marc de cooperació tècnic i institucional que enforteixi la protecció social de les persones treballadores en trànsit entre un país i l’altre.

A la localitat s’havia desplegat uns 130 agents antiavalots per evitar enfrontaments com els viscuts durant l’última setmana. Per a la nit d’ahir hi havia convocada també una altra concentració. D’altra banda, la magistrada de guàrdia del Tribunal d’Instància de San Javier va acordar l’ingrés en presó provisional, comunicada i sense fiança, per a un dels detinguts durant els disturbis.

Calma a Torre Pacheco després de cinc dies de disturbis

� “La nit ha transcorregut amb molta tranquil·litat. L’operatiu policial ha funcionat molt bé”, va afirmar ahir l’alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, després de la concentració que van convocar grups ultra dimarts a la nit en aquesta localitat murciana en contra de la població migrant i a la qual van acudir un centenar de persones.