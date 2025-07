El Govern central preveu iniciar el repartiment de joves migrants a l’agost tot i el bloqueig del PP

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El Govern central té previst iniciar els trasllats de menors migrants no acompanyats des de les Canàries, Ceuta i Melilla a altres territoris a partir del 28 d’agost malgrat els intents de bloqueig de la majoria de les comunitats del PP. Així ho va afirmar ahir la ministra de Joventut i Infància, Sira Rego, amb motiu de la Conferència Sectorial d’Infància i Adolescència que havia de celebrar-se ahir, però que finalment va haver de suspendre’s per falta de quòrum arran que la plantessin les comunitats governades pels populars, que consideraven aquesta cita “il·legal”. Només hi van assistir el conseller de Ceuta, ciutat autònoma governada pel PP, i els de les Canàries, Astúries, País Basc, Navarra, Catalunya i Castella-la Manxa.

Rego va defensar que, malgrat aquesta “performance” dels d’Alberto Núñez Feijóo, el reial decret llei tirarà endavant i en el pròxim Consell de Ministres del 22 de juliol s’aprovarà el reglament de desenvolupament d’aquest mecanisme, amb el qual es preveu traslladar uns 3.000 joves des de les Canàries, Ceuta i Melilla a altres territoris. Aquest és el pas previ perquè el Govern central pugui aprovar, el 26 d’agost, un altre decret que detallarà els nens i nenes que haurà d’acollir cada comunitat autònoma i el finançament que correspondrà a cada una per aquests trasllats, que es faran de manera esglaonada. Les dades de què l’Executiu disposa fins ara parlen de 3.975 joves a resituar, la majoria d’ells a Andalusia (677), la Comunitat de Madrid (647) i el País Valencià (571), mentre que el País Basc i Catalunya no n’haurien de rebre cap, encara que la Generalitat s’ha ofert a atendre’n voluntàriament 31 (vegeu el desglossament).

Tanmateix, a aquestes xifra previsiblement caldrà restar els al voltant de mil menors sol·licitants d’asil que pròximament passaran a recursos de l’Estat per ordre del Tribunal Suprem. La reubicació comporta un finançament associat de 100 milions d’euros i, d’acord amb les previsions del Govern, les Canàries seria la que més recursos rebria, 24.268.200 euros, seguida de Madrid, amb 15.803.550 euros, i Andalusia, amb 8.834.850.

La ministra d’Inclusió, Elma Saiz, també va criticar el “boicot” del PP, que va acusar d’utilitzar els menors no acompanyats com a “boc expiatori” per continuar practicant una política amb què “intentar erosionar el Govern”, i a Feijóo d’“abraçar la xenofòbia que li marca Vox”.

Així, va defensar que aquest repartiment es va deure a un “esforç previ molt important i no a un tracte de favor” a Catalunya, que va afirmar que és el segon territori, després de les Canàries, que més menors té en acollida.

Catalunya critica la “insolidaritat” i recorda que n’acollirà 31

La consellera de Drets Socials de la Generalitat, Mònica Martínez, va criticar ahir la “profunda insolidaritat i irresponsabilitat” de les comunitats governades pel PP amb les de les Canàries, Melilla i Ceuta, que “estan patint una situació crítica”, i amb els menors migrants que no poden rebre l’atenció adequada que sí que se’ls podria brindar en altres territoris menys saturats. Després de la plantada a la Conferència Sectorial d’Infància, la consellera va voler reforçar el “compromís” amb la solidaritat de Catalunya recordant que la Generalitat de forma voluntària es va oferir a acollir 31 menors malgrat que en el repartiment no n’hi corresponia cap partint dels criteris comuns.