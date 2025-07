Puigdemont demana al Constitucional suspendre la seua ordre de detenció

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

L’expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, va presentar ahir un recurs d’empara davant del Tribunal Constitucional (TC) en el qual demana que li apliqui l’amnistia que li va denegar el Suprem pel delicte de malversació i, de forma cautelaríssima (que s’ha de resoldre de manera imminent) o subsidiàriament cautelar, suspengui l’ordre d’estatal de detenció i entrega que pesa contra ell arran de l’aval a la norma.

En el seu recurs, la defensa de l’expresident, que exerceix l’advocat Gonzalo Boye, sol·licita al TC que acordi suspendre l’ordre de detenció al concloure que aquesta “no té el suport d’una condemna ferma”, en un context en el qual el legislador “ha expressat la seua voluntat d’extingir la responsabilitat penal” de l’expresident mitjançant “una norma orgànica la constitucionalitat de la qual ja ha estat confirmada”.

Per a Boye la denegació de l’amnistia al delicte de malversació que s’atribueix a Puigdemont revela “una estratègia de resistència judicial” a la llei per part del Suprem que atempta contra el principi de separació de poders i de legalitat. En aquesta línia, apunta que s’ha vulnerat el seu dret a la tutela judicial efectiva per haver-se realitzat una interpretació de l’amnistia “extensiva, desraonada i contrària al text legal i a la seua finalitat”. Així, creu que la norma és prou explícita, ja que només deixa fora de l’amnistia per malversació els qui tinguessin per objectiu un “benefici patrimonial”.

El Suprem, segons l’escrit, “desborda aquest límit legal i buida de contingut la llei, converteix l’excepció en regla”.

La defensa de l’expresident al·lega també que s’ha vulnerat el seu dret al jutge predeterminat per llei, al considerar que el seu cas no hauria d’estar al Suprem sinó en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ja que Puigdemont és aforat al Parlament. Per això, demana que s’anul·lin totes les resolucions del Suprem que deneguen l’amnistia, sobretot aquelles dictades des que va obtenir l’acta de diputat al Parlament el maig de l’any passat.

El Constitucional ha convocat un ple dimarts vinent i podria analitzar la demanda de Puigdemont.